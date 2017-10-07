Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.174
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7214
EURO
4.2375
7 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
7 Ekim 2017 Yeni Alanya...
7 Ekim 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
7 Ekim Günlük Burç Yorumu
Bu mantar cinsel gücü arttırıyor
Bu mantar cinsel gücü arttırıyor
banner468

Hava durumunu bozuyor diye ağaçları kestiler

Denizli’nin Acıpayam İlçesi’ndeki Meteoroloji Gözlem Sahası’ndaki 30 çam ağacı, meteorolojik verilerin sağlıklı ölçümünün yapılamaması gerekçesiyle kesildi. İlçe sakinleri, ağaçların kesilmesine tepki gösterdi

Hava durumunu bozuyor diye ağaçları kestiler

Denizli’nin Acıpayam İlçesi’ndeki Meteoroloji Gözlem Sahası’ndaki 30 çam ağacı, meteorolojik verilerin sağlıklı ölçümünün yapılamaması gerekçesiyle kesildi. İlçe sakinleri, ağaçların kesilmesine tepki gösterdi

07 Ekim 2017 Cumartesi 10:08
Hava durumunu bozuyor diye ağaçları kestiler
banner404

ACIPAYAM'DA bulunan Meteoroloji Gözlem Sahası’nda bulunan 60 çam ağacından 30’u, meteorolojik verilerin daha sağlıklı elde edilebilmesi gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde kesildi. İlçe sakinlerinin tepkisi üzerine, kesim işlemleri yarıda bırakıldı.


Denizli İl Meteoroloji Müdürü Bedri Ürper, ağaçların ilçedeki rüzgar, nem, sıcaklık, yağış gibi meteorolojik verilerin tespitini engellediğini belirtti. Ürper, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Islah Eylem Planı doğrultusunda, daha sağlıklı bilgiler elde edebilmek için gözlem sahasındaki ağaçların bir bölümünün kesildiğini ifade etti. Ürper, ağaç kesimi yapılan noktanın yeniden düzenleneceğini de belirterek görsel açıdan eskisinden daha iyi bir konuma getireceklerini kaydetti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiDenizliAcıpayamAğaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Schumacher'in boyu hatanede 14 cm kısaldı
Schumacher'in boyu hatanede 14 cm kısaldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ''Der Spiegel''e konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ''Der Spiegel''e konuştu
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 7 Ekim 2017
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 7 Ekim 2017

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim