Hatice Teyze Facebook'tan sevgili yaptı, hayatının şokunu yaşadı

63 yaşındaki Hatice Kılıç, internetten tanıştığı 45 yaşındaki adama önce aşık oldu, sonra 30 bin lira kaptırdı. Esra Erol'da programında başına gelenleri anlatan Hatice Kılıç'ın elindeki fotoğraftan, dolandırıcının bir belediye çalışanı olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GÖRÜŞMEYE BAŞLADILAR

63 yaşındaki Hatice Kılıç'ın, 45 yaşındaki adamla internette başlayan aşkı hüsranla son buldu. Hatice Kılıç, 9 ay önce Metehan Altun isminde birisiyle Facebook üzerinden konuşmaya başladı. Kendisini subay olarak tanıtan adamla, sık sık Facebook ve telefon üzerinden konuşan Hatice Teyze, zamanla ona güvendi. Evlenip boşandığını ve artık genç kadınlara güvenemediğini belirten adam, maddi durumunun sıkışık olduğunu ve bir miras alacağının olduğunu belirterek Hatice Heye başladı.

CEP TELEFONU HEDİYE ETTİ, 30 BİN TL'SİNİ KAPTIRDI

Hatice Teyze, kendisini Metehan Altun olarak tanıtan kişinin maddi durumunun kötü durumda olduğuna inanıp önce telefon faturasını ödedi. Daha sonra kendisine cep telefonu hediye etti. Dolandırıcıya 3000-5000 TL. nakit miktarlar da gönderen Hatice Teyze, dolandırıldığını geç de olsa anladı. Toplamda 30 bin TL. parasını kaptıran Hatice Kılıç, dolandırıcının bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

BELEDİYEDE GÖREVLİ OLARAK ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kendisini subay Metehan Altun olarak tanıtan kişinin, Kuşadası Belediyesi'nde bir temizlik görevlisi olarak çalışan İlyas Çelik olduğu ortaya çıktı. İlyas Çelik'in daha önce de Aydın Belediyesi'nde çalışırken beraber görev yaptıkları mesai arkadaşı canlı yayına bağlanarak, fotoğraftaki kişinin İlyas Çelik olduğunu teyit etti.