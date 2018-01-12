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Hatalı parka kızdı lüks aracı çizerek ismini yazdı

Başkent’te hatalı parka kızan bir kişi, lüks aracın ön kaputunu çizdi, yetmedi ismini yazdı ve imzasını attı

Hatalı parka kızdı lüks aracı çizerek ismini yazdı

Başkent’te hatalı parka kızan bir kişi, lüks aracın ön kaputunu çizdi, yetmedi ismini yazdı ve imzasını attı

12 Ocak 2018 Cuma 14:25
Hatalı parka kızdı lüks aracı çizerek ismini yazdı
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ANKARA'DA kendi aracının çıkışını engelleyecek şekilde park edilen 34 GE 1362 plakalı lüks araca sinirlenen bir kişi, aracın ön kaput tarafını çizdi.

Sadece çizmekle yetinmeyen sinirli vatandaş, aracın üstüne birde adını yazarak imzasını attı.

O anları telefonu ile kaydeden sinirli vatandaşın arkadaşı, görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve büyük tepki gördü.

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Anahtar Kelimeler:
BaşkentHatalı Park
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