Hastanelik eden kokunun kaynağı böyle görüntülendi!

İSTANBUL Tuzla'da bir çok vatandaşı hastanelik eden kaçak kimyasal atığın atıldığı alan günün aydınlanmasıyla görüntülendi.
EKİPLER YOĞUN BİÇİMDE ÇALIŞTI
Tuzla'da atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklanan koku bir çok vatandaşı hastanelik etmişti. AFAD, İGDAŞ ve İtfaiye ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalar sonunda kokunu giderilmesi için yoğun bir çalışma başlatmıştı. Bugün de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaçak kimyasal lmadde dökülen alan gündüz gözüyle görüntülendi.
İşte o alandan ilk görüntüler;
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