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‘Hastanelere sadece hasta olanlar gitsin’

Alanya'nın sevilen doktorlarından olan ve geçtiğimiz aylarda CHP’ye üye olan Alanya Medical Help’in sahibi Doktor Tahsin Biner, vatandaşların gereksiz yere hastanelere gitmelerini eleştirdi.

GÜNCEL 11.09.2019, 22:27
‘Hastanelere sadece hasta olanlar gitsin’
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SON yıllardaki popülist siyaset sonucu şehir hastaneleri, özel hastaneler, her şehre bir tıp fakültesi, bölge hastaneleri gibi aşırı sağlık israfı ile 80 milyon insan hastanelere fazlasıyla alıştırıldı” diyen Biner, şunları söyledi: “Öyle ki aşırı yoğunluk nedeniyle gerçek hastalar yanlış teşhis ya da teşhis edilememe sonucu hayatlarını kaybeder oldu. Mart ayında, gittiği hastanelerde bir ultrason bir ağrı kesici verilerek gönderilen ve hastalığı geçmediği için bana gelen bir hastanın mide kanseri teşhisinin konulmasına yol gösteren olmuştum. Hasta bugün tekrar geldi, vedalaştı. Kemik metastazı sonucu 6 ay ömrü kalmış. Son bir kez Alanya’ya gelip tatilini geçirerek dostlarına veda etmek istemiş. Sonuç olarak; gereksiz hastane kullanımı hepimizin yanlış teşhisle yanlış tedavi almamıza sebep olacak. Uyarmadı demeyin. Aile hekimlikleri acilen dünyadaki örnekleri gibi işlevsel hale getirilmelidir. Herkes elini kolunu sallayarak hastaneye gitmemeli, mutlaka aile hekiminin süzgecinden geçmelidir.”

#Alanya #CHP #Tahsin Biner #doktor
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