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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Hastaneden çıplak halde kaçan genci polis yakaladı

Şanlıurfa’da tedavi gördüğü hastaneden çıplak olarak kaçan genç, AVM girişinde polis tarafından yakalandı. Üzerinde sadece iç çamaşırı olan gence pantolon giydiren polisler, yeniden hastaneye götürdü.

Hastaneden çıplak halde kaçan genci polis yakaladı

Şanlıurfa’da tedavi gördüğü hastaneden çıplak olarak kaçan genç, AVM girişinde polis tarafından yakalandı. Üzerinde sadece iç çamaşırı olan gence pantolon giydiren polisler, yeniden hastaneye götürdü.

21 Mart 2018 Çarşamba 15:42
Hastaneden çıplak halde kaçan genci polis yakaladı
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre, 24 yaşındaki İbrahim Halil T., gece saatlerinde madde kullandıktan sonra komaya girdi. Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıs burada tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde kendine gelen şahıs, çıplak halde hastaneden kaçarak bir alışveriş merkezine girmeye çalıştı.

POLİS BAHÇEDE YAKALADI

Şahıs, giyecek elbise bulmak için çıplak halde koşarak yaklaşık 500 metre ilerideki AVM’ye gitti. AVM’nin bahçesine giren şahıs, görevli polisler tarafından yakalandı.

HASTANEDEN KAÇTIĞI ÖĞRENİLDİ

 Şaşkına dönen polis ekipleri, çok geçmeden şahsın hastaneden kaçtığını öğrendi. AVM’den getirilen bir pantolon giydirilen şahıs, polisler tarafından araca konularak yeniden hastaneye götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
HastaneGençşanlıurfaMehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesindeİbrahim Halil T
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