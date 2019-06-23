Hastanede şok! Odasında ölü bulundu

Samsun'da bir hemşire, çalıştığı hastanedeki odada ölü bulundu

Hastanede şok! Odasında ölü bulundu
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ALINAN bilgiye göre, kentteki özel bir hastanede çalışan hemşire Zehra  D. (20), sabah saatlerinde boş bir hasta odasında temizlik görevlilerince  hareketsiz şekilde bulundu.
 
Haber verilmesi üzerine doktorlarca yapılan kontrolde, Zehra D'nin  yaşamını yitirdiği belirlendi.
Genç hemşirenin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi  yapılmak amacıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
 

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2019, 18:01
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