Hastanede skandal! Stajyer kızlar soyunurken cep telefonundan izlemiş

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde özel hastanede staj yapan kız öğrencilerin soyunma odasına cep telefonu yerleştirerek görüntülerini çektiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

ÖĞRENCİLER KUTUYU FARK ETTİ

Alınan bilgiye göre, Nazilli'deki hastanede staj yapan 4 kız öğrenci, soyunma odasında buldukları, içinde görüntü kaydı yapan cep telefonu olan kutuyu yetkililere götürmek istedi. Bu sırada iddiaya göre, hastanenin temizlik görevlilerinden F.U, öğrencilerin elindeki kutuyu alarak uzaklaştı.

İKİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Öğrenciler, olayı hastane yönetimi ve okul müdürüne anlatarak savcılığa şikayette bulundu. Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, temizlik görevlileri F.U. ile İ.A'yı gözaltına aldı. F.U, emniyetteki işlemlerinin ardından, İ.A. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

ÖNCE SERBEST KALDI SONRA TUTUKLANDI

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.