Hastanede skandal! İki hemşire...

Hemşireler, ‘ultraviyole ışığı’ gece lambası zannetti. Sabah gözlerinde görme kaybı ve kızarıkla kalkan hemşireler şoke oldu. Hemşire öğrencilerin okulları ve savcılık soruşturma başlattı.

SABAHA KADAR ULTROVİYOLE IŞINA MARUZ KALDILAR

Fırat sağlık Yüksek Okulu’nda okuyan iki hemşire, Fırat Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi’nde staj görüyordu. Geçtiğimiz günlerde nöbete kalan iki stajyer hemşire için serviste, dinlenmeleri için bir oda gösterildi. Tedavilerini yaptıktan sonra odalarına dinlenmeye çekilen iki hemşire, sabaha büyük bir şok ve panikle uyandı. Gözlerini açtıklarında göremediklerini anlayan hemşirelerin imdadına meslektaşları yetişti.

BİRİ GÖRMÜYOR, BİRİ AZ GÖRÜYOR

Yapılan incelemelerde hemşirelere dinlenmeleri için gönderilen odanın Ultraviyole Işınla Sterilazasyon işleminin gerçekleştiği bir yer olduğu anlaşıldı. Hemşirelerin gözlerinin ışının etkisiyle görme kaybı yaşadığı öğrenildi. Olay hakkında açıklama yapan hemşirelerin arkadaşları, “Bu tam bir skandal. Bu olayın duyurulmasını istiyoruz. Bir hemşirenin gözleri tamamen görmüyor. Diğer hemşire arkadaşımız için çok az görüyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı” dedi. Stajyer hemşirelerin aileleri olayı haber alır almaz Elazığ’a gelen ailelere, savcılığa şikayette bulundu. Savcılık soruşturma başlattı.

VAHİM BİR OLAY