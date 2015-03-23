Hastanede domuz gribi alarmı

BÖLGENİN en büyük hastanesi olan Darıca Fabari Hastanesi'ne acil servisine saat 18.00'den itibaren hasta giriş çıkışı durdurulurken, personel de maskelerle sevkedilen hastayı beklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta H1N1 virüsü teşhisiyle yatırılan ve bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sonra hayatını kaybettiği Darıca Farabi Hastanesi'nde, domuz giribi ve benzeri bulaşırı virüs taşıyan hastaların tedavi edildiği yalıtımlı özel yoğun bakım ünitesi bulunuyor. İstanbul'dan buraya sevkedilen hastanın Eyüp İlçesi'nden gönderildiği belirlendi.

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