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Hastane yönetimi yaşlıları unutmadı! Lakadamyalı bire bir ilgilendi

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve yönetim birimi  “Dünya Yaşlılar Günü” kapsamında hastanede yatarak tedavi gören yaşlı hastaları ziyaret etti.

GÜNCEL 01.10.2019, 15:48
Hastane yönetimi yaşlıları unutmadı! Lakadamyalı bire bir ilgilendi
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BAŞHEKİM Prof. Dr. Lakadamyalı, yaşlı hastaların hem gününü kutladı hem de evde sağlık hizmetleri hakkında kendilerine ve yakınlarına bilgi verdi. Yaşlı insanlarımızın, kültürü ve değerleri yarınlara taşımayı sağlayan en değerli varlıklar olduğunun altını çizen Başhekim Hüseyin Lakadamyalı; “ Onlar bizim geçmişle geleceğimiz arasında köprü görevi üstlenmektedirler. Hastane yönetimi olarak bizler  insan odaklı hizmet anlayışını kendimize ilke edindik. Bu çerçevede her hastamız gibi değerli büyüklerimize de ayrı bir önem vermekte bizlere bıraktıkları yarınlar için saygı duymaktayız. Bütün yaşlı hastalarımızın ve yaşlılarımızın ellerinden öper ‘Dünya Yaşlılar Gününü’ kutlarım “dedi.

#ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi #Dünya Yaşlılar Günü #Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı
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