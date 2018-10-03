Hastane yönetimi yaşlıları unutmadı

Korkuteli Devlet Hastanesi yönetimi “Dünya Yaşlılar Günü” etkinlikleri kapsamında hastanede tedavi gören yaşlıları ziyaret etti.

Hastane yönetimi yaşlıları unutmadı
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KORKUTELİ Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nihat Ateş, “Dünya Yaşlılar Günü” kapsamında sağlık hizmeti verdikleri yaşlıları hastane odalarında ziyaret etti. Ateş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ahmet Yurtseven, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ayşe Nur İnce ile birlikte Dünya Yaşlılar Günü kapsamında ziyaret ettikleri yaşlıların isteklerini dinledi. Ziyaret edilen yaşlılar Korkuteli Devlet Hastanesinin verdiği evde sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirildi. Başhekim Uzm. Dr. Nihat Ateş, “Yaşlılarımıza destek olmalı, onlarla sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler kurmalıyız. Bu bağlamda Tüm yaşlılarımızın Dünya Yaşlılar Gününü kutluyorum” dedi. 

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