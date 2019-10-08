Hastane yönetimi olası afet durumunda yapılması gerekenleri masaya yatırdı
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yaşanması ihtimal olan her türlü afet ve acil durumlarda yapılması gerekenlere yönelik ”Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)“ düzenleyerek sorumlu sağlık çalışanlarına yönelik bir eğitim verdi.
HASTANE sivil savunma birimince hazırlanan eğitimde, acil durum nedir, afet yönetimi nasıl olur, afet yönetimi esnasında hazırlık aşaması, tehlike ve risk kavramları, afet risk yönetim evreleri, iyileştirme, yeniden yapılanma, riski belirleme, risk yönetimi, erken uyarı ve önleme teknikleri ile olası bir afette uygulanacak stratejiler masaya yatırıldı. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sivil Savunma Amiri Gökhan Yaşar, Afet ve Acil Durum Planı organizasyon şemasındaki sorumluların görev yetkilerini belirleyerek olası bir yangın durumunda neler yapılması gerektiğine yönelik bilgilerini aktardı. İlerleyen zamanlarda uygulamalı tatbikat da yapacaklarını belirten Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı; ”Hastanemizin acil afet profilini çıkararak olası tehlikelere karşı bir program oluşturup önlem aldık. Olası afet ve acil durumlarla karşı karşıya geldiğimizde sunulması gereken sağlık hizmetlerini yapılması gerekenleri konuşarak görev dağılımını gerçekleştirdik. Afet halinde zamanında, hızlı ve etkili müdahalede bulunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oluşturduğumuz HAP yönetimine ve Sivil Savunma Birimimize büyük önem vermekte bu yönde de gerekli eğitimler sunmaktayız.“ dedi.
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