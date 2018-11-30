Hastane şoförleri unutulmadı

YÖNETİM ekibi hastane şoförleriyle bir araya gelerek bu özel günü birlikte kutladı. Şoförlerin el birliğiyle hazırladığı adeta dillerde tekerleme olan kamyon yazıları dikkati çekti. Kamyon yazılarının olduğu odada günü ölümsüzleştirmek adına birlikte fotoğraf çekinilirken bir yandan da pasta kestiler. Hastane Müdürü Selbinaz Dere Bağişlar, yolların zorlu şartlarında gece gündüz, yaz kış demeden tüm gününü geçiren hastane şoförlerine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Bağışlar: ”Hastanemizin görünmez kahramanları olan şoförlerimiz sağlık hizmetinin işleyişinde ve kalitesinin artmasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Gece gündüz bizlerin ve hastaların yanında olan, canımızı teslim ettiğimiz şoförlerimizin bu özel gününü bir kez daha en içten dileklerimle kutlar, kendilerine teşekkür ederim “dedi.