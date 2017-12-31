Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Potasyum seviyenizin düşük olduğunu göstren 6 belirti
Bu belirtilere dikkat!
Alanya'da yılbaşı nerede kutlanır?
Alanya'da yılbaşı programları
31 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
31 Aralık 2017 Yeni Alanya...
Cep telefonu faturalarına zam geliyor
Cep telefonu faturalarına zam geliyor

Hastane sahibi işadamı yaşamını yitirdi! İş gezisinde feci son

Batman'da sağlık, akaryakıt ve tekstil alanında faaliyet yürüten iş adamı Ahmet Dinç, iş ziyareti için gittiği Kamerun’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Hastane sahibi işadamı yaşamını yitirdi! İş gezisinde feci son

Batman'da sağlık, akaryakıt ve tekstil alanında faaliyet yürüten iş adamı Ahmet Dinç, iş ziyareti için gittiği Kamerun’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

31 Aralık 2017 Pazar 15:08
Hastane sahibi işadamı yaşamını yitirdi! İş gezisinde feci son
banner404

BATMAN'DAN 3 arkadaşı ile birlikte iş gezisi için önceki gün Kamerun'a giden işadamı Ahmet Dinç (52), trafik kazası geçirdi. Dinç’in içinde bulunduğu otomobili TIR ile çarpması sonucu meydana gelen kazada Ahmet Dinç ile kimliği tespit edilemeyen bir arkadaşı yaşamını yitirdi.

Acı haberi alan Dinç’in ailesi, cenazenin Türkiye’ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmasıyla, cenazenin yarın Batman’a getirileceği belirtildi.

Evli, 7 çocuk babası Ahmet Dinç, Batman'da sağlık, akaryakıt ve tekstil alanlarında yatırımlar gerçekleştirmişti.

Batman'da kurduğu özel bir hastanenin yanı sıra Ankara'da da iki yıl önce özel bir hastane açmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Dinç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ak Parti'den ALKÜ çıkarması
Ak Parti'den ALKÜ çıkarması
Başkan Yücel'den Belediye tiyatrosuna tam not
Başkan Yücel'den Belediye tiyatrosuna tam not
Kaynağı belli olmayan 37 derecelik suyun sırrı çözülemiyor
Kaynağı belli olmayan 37 derecelik suyun sırrı çözülemiyor

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim