Hastane sahibi işadamı yaşamını yitirdi! İş gezisinde feci son

BATMAN'DAN 3 arkadaşı ile birlikte iş gezisi için önceki gün Kamerun'a giden işadamı Ahmet Dinç (52), trafik kazası geçirdi. Dinç’in içinde bulunduğu otomobili TIR ile çarpması sonucu meydana gelen kazada Ahmet Dinç ile kimliği tespit edilemeyen bir arkadaşı yaşamını yitirdi.
Acı haberi alan Dinç’in ailesi, cenazenin Türkiye’ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmasıyla, cenazenin yarın Batman’a getirileceği belirtildi.
Evli, 7 çocuk babası Ahmet Dinç, Batman'da sağlık, akaryakıt ve tekstil alanlarında yatırımlar gerçekleştirmişti.
Batman'da kurduğu özel bir hastanenin yanı sıra Ankara'da da iki yıl önce özel bir hastane açmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.