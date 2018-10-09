Hastane personeli ve hastalar fidan dikti

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık personeli ile hasta ve hasta yakınları 'yeşillik içinde hastane' projesi kapsamında fidan dikiminde bir araya geldi.

Hastane personeli ve hastalar fidan dikti
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HAYIRSEVER Fikret Arık‘ın katkılarıyla hastane bahçesine iklim koşullarına uygun 200 adet fidan dikildi. Düzenlenen etkinlikte, hasta ve hasta yakınları sağlık personelini yalnız bırakmadı. Birlikte el ele vererek fidan dikimini gerçekleştirdi. ‘Bahçemiz yeşil olsun, ellerimiz toprakla  buluşsun’ adı altında düzenlenen bu aktiviteye ilgi oldukça büyüktü.  
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş; "Hayallerimizin ve hedeflerimizin peşinden  koşmaya, çevremizi güzelleştirmeye devam ediyoruz” dedi. Prof. Dr.Taşbaş : “Hayırsever vatandaşımız Fikret Arık Bey’in sayesinde bugün 200 fidanı toprakla buluşturduk. Düzenlediğimiz bu etkinliğe sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yoğun ilgi göstermesi bizleri ayrıca  mutlu etti. Bir kez daha görüyorum ki  burada kocaman bir aile olmuşuz.  Hastane yönetimi olarak  bir  hayalimiz vardı. Korkulacak kötü anıların olduğu bir hastane modelinden; yeşillikler içerisinde, vatandaşlarımızın rahatça oturabileceği ve nefes alabileceği, güzel bir bahçesi olan hastane profiline  geçebilmekti. Bugün hayalimizi gerçekleştirmek  için güzel bir başlangıç yaptık. Bu tür etkinliklerimiz ise artarak devam edecektir. Ben bir kez daha başta Fikret Arık Bey’e ve emeği geçen herkese  teşekkür ederim” diye konuştu.

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