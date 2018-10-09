Hastane personeli ve hastalar fidan dikti

HAYIRSEVER Fikret Arık‘ın katkılarıyla hastane bahçesine iklim koşullarına uygun 200 adet fidan dikildi. Düzenlenen etkinlikte, hasta ve hasta yakınları sağlık personelini yalnız bırakmadı. Birlikte el ele vererek fidan dikimini gerçekleştirdi. ‘Bahçemiz yeşil olsun, ellerimiz toprakla buluşsun’ adı altında düzenlenen bu aktiviteye ilgi oldukça büyüktü.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş; "Hayallerimizin ve hedeflerimizin peşinden koşmaya, çevremizi güzelleştirmeye devam ediyoruz” dedi. Prof. Dr.Taşbaş : “Hayırsever vatandaşımız Fikret Arık Bey’in sayesinde bugün 200 fidanı toprakla buluşturduk. Düzenlediğimiz bu etkinliğe sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yoğun ilgi göstermesi bizleri ayrıca mutlu etti. Bir kez daha görüyorum ki burada kocaman bir aile olmuşuz. Hastane yönetimi olarak bir hayalimiz vardı. Korkulacak kötü anıların olduğu bir hastane modelinden; yeşillikler içerisinde, vatandaşlarımızın rahatça oturabileceği ve nefes alabileceği, güzel bir bahçesi olan hastane profiline geçebilmekti. Bugün hayalimizi gerçekleştirmek için güzel bir başlangıç yaptık. Bu tür etkinliklerimiz ise artarak devam edecektir. Ben bir kez daha başta Fikret Arık Bey’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.