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Hastane önünde bayılan köpeğe yardıma koştular

Çanakkale Devlet Hastanesi’nin şehir merkezindeki binasının bahçesine gelen bitkin haldeki köpek, poliklinikler önünde bir anda yere yığıldı. Güvenlik kameraları o anı görüntülerken; yardıma koşanlar, köpeği hayvan barınağına götürdü

Hastane önünde bayılan köpeğe yardıma koştular

Çanakkale Devlet Hastanesi’nin şehir merkezindeki binasının bahçesine gelen bitkin haldeki köpek, poliklinikler önünde bir anda yere yığıldı. Güvenlik kameraları o anı görüntülerken; yardıma koşanlar, köpeği hayvan barınağına götürdü

15 Kasım 2017 Çarşamba 11:07
Hastane önünde bayılan köpeğe yardıma koştular
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OLAY, dün saat 10.30 sıralarında, Çanakkale Devlet Hastanesi’nin şehir merkezinde kalan eski binasının bahçesinde yaşandı. Poliklinikler önüne gelen boynunda tasması bulunan köpek, poliklinikler önünde yere yığıldı ve hareketsiz yatmaya başladı. 

Bu sırada tedavi için hastaneye gelenler, köpeğin hasta ya da yaralı olabileceğini düşünerek yardıma koştu. Köpeği ayağa kaldırmak için ise bir süre uğraşıldı. Ancak köpek bir türlü ayağa kalkmayınca belediyeden yardım istendi. Olay yerine gelen belediye görevlileri, köpeği bir araç ile hayvan barınağına götürdü. Bu anlar, polikliniklerin kapısındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hastane önünde bayılan köpeğe yardıma koştular

Barınaktaki görevliler, yapılan kontrollerde köpeğin yaralı ve zehirlenmiş olmadığını belirledi. Köpeğin halsiz kalması sonucu yere yığıldığı üzerinde durulurken, görevliler, tasması bulunan köpeği, sahibi bulunana kadar birkaç gün tutacaklarını, aşıları ile gerekli kontrollerini yapacaklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
HastaneBAYILAN KÖPEK
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