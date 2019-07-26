Hasta taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde, hasta taşınan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Hasta taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
banner404

KAZA, akşam saatlerinde, Belen Cırtıman yol kavşağında meydana geldi. Reyhanlı ilçesinden İskenderun'a hasta taşıyan sürücüsü ve plakası bilinmeyen ambulans ile Meriç Kurtulan yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle, Meriç Kurtulan ve Menduha Kurtulan (74) otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Meriç ve Menduha Kurtulan ile ambulanstaki hasta Suriye uyruklu Ali Neko (41) yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan iki yaralı içeriden çıkarıldı. Ambulanstaki sağlıkçıların ve olay yerine gelen takviye ekibin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Neko ile Menduha Kurtulan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Meriç Kurtulan ise ilçedeki özel hastanede tedaviye alındı.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 19:07
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Turizmci bayram tatilinden umudunu kesti
Turizmci bayram tatilinden umudunu kesti
  1. TURİZM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479