Hasta çocukların minik ellerinden çıkan eserler sergilenmeye başladı

4-17 yaş aralığında kronik rahatsızlığı nedeniyle (immün yetmezlik, lösemi, lenfoma, konjenital kalp hastalığı, romatolojik hastalıklar gibi) takip ve tedavi edilen çocukların katıldığı festivalde finale kalan ülkeler arasında Türkiye’den de bir resim yer almaktadır.21 ülkeden finale kalan 44 resmin hastanenin servis ve poliklinik kısımlarını bağlayan koridorda sağlık çalışanlarının ve vatandaşların beğenisine sunularak sergileniyor. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı böyle bir organizasyonun içinde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Lakadamyalı:”Küçük yaşta hastalıkla mücadele eden anne, baba ve çocuklara destek vermek amacıyla düzenlenen organizasyona bizde hastane yönetimi olarak toplumsal sorumluluk projesi kapsamında destek vermek istedik. Çocukların yüreklerindeki umudu ve yaşama bağlılıklarını gösteren bu resimleri gezerken gerçekten çok etkilendim. Minik eller büyük hayaller kursun ve o hayalleri gerçekleştirebilsinler diye bizler buradayız ve olmaya da devam edeceğiz. Serginin hastanemizde düzenlenmesinde emeği geçen Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Esra Hazar Sayar’ a herkesin nezdinde bir kez daha teşekkür ediyorum “dedi.