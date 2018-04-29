Hasan Yiğit'ten Yücel ile arasındaki iddialara yanıt

Haber: Alper KUTAY

KAPALI Salı Pazarı'nın açılışından bir gün önce Alanya Belediyesi'nden bazı birim amirleriyle detayı henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı ve bu tartışmanın ardından hastanelik olduğu iddia edilen Hasan Yiğit, iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Yiğit, açıklamasında şunları söyledi: "Alanya Belediyesi ve Başkan Yücel'le hiç bir problemimiz yok. Başkan Yücel ve ekibi göreve geldikleri günden bu yana pazarcı esnafının yanında olmuşlardır. Kapalı Salı Pazarı da bunun en büyük göstergesidir. Bilgimiz dışında Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Nazmi Karakan'ın talihsiz açıklamalarıyla hiçbir bağlantımız yoktur. Başkan Yücel'le uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz."