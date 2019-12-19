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Hasan Sipahioğlu Alanya'daki Kentsel Dönüşümü değerlendirdi

Alanya, Cumhuriyet Mahallesi’nde uygulanacak kentsel dönüşüm için belediye tarafından vatandaşın tercihine sunulan projeleri değerlendirmeye devam ediyor

GÜNCEL 19.12.2019, 23:55
Hasan Sipahioğlu Alanya'daki Kentsel Dönüşümü değerlendirdi
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Ceren ŞAHİN

BETONA teslim Alanya’da yeşil alanların arttırılarak kentin yeniden planlanması, kat sayılarının arttırılmasına bağlı olarak açılacak yeni alanlarda trafik sorununa deva olacak yolların revizyonu, yanı sıra otopark alanlarının arttırılması kentsel dönüşümün kente ve halka hizmet edecek en önemli kriterleri arasında yer alıyor. Peki, Alanya için hayati önem taşıyan Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için vatandaşın tercihine sunulan 3 alternatif proje nasıl yorumlanmalı? Planlar bu ve benzeri kriterlere sahip mi? Yeni Alanya araştırmaya ve kentin sesi olmaya devam ediyor. 
PROJELER KENTİN VE HALKIN 
İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR MU?
Konuyu Yeni Alanya’ya değerlendiren mahalle sakinleri "Alanya Belediyesi'ne güvenimiz yok. Belediye daha kendi binasını bitiremedi. Belediye binasını yapan müteahhit firma konkordato ilan etti. Yarın buraya gelecek olan müteahhit de iflas ederse ne olacak? Tereddütlerimizin hiç birisine verecek cevapları yok" diyerek tedirginliklerini dile getirirken, Şehir Bölge Plancısı Erkan Demirci de özetle "Projelerde gördüğümüz yeşil alanlar, zaten var olan yeşil alanlar. Oysa kentsel dönüşümde amaç hem sosyal ve otopark alanlarını mevcuda oranla arttırmak, hem de ulaşımı iyileştirmek olmalı. Mevcut yolları ve yeşil alanları baz alarak düzenleme yaparsak, kente ve halka istenen faydayı sağlayamayız. Sanayinin olduğu yerde alışveriş merkezleri planlanıyor. Bu ilave taşıt yükü ve ilave insan sirkülasyonu anlamına gelir, ilave ulaşım ve otopark planlamaları gerektirir. Oysa bu alternatif projelerde otopark planlaması yok. Ulaşım da mevcut sistem üzerine kurgulanmış. Sahile uzanan yol bile yok. Dolayısıyla halkın haklı tereddütleri var" demişti. Projeler Alanya’nın siyasi dinamikler tarafından da değerlendirilmişti. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ “Rantın değil halkın ve kentin çıkarları gözetilmeli” derken, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın da eleştirilerini sunarak “Sanayi bölgesinin neredeyse tamamı ticari açıdan planlanmış ki, şaşırmadık. Mevcut yönetimin ranta hizmet eden zihniyeti bu projelerde de kendisini göstermiş” ifadelerini kullanmıştı. Fikirlerini almak adına vatandaşların tercihine sunulan projeleri son olarak esnaf odası başkanları yorumlamıştı. Her üç projede de aynı şekilde planlanan yayalaştırılmış alışveriş alanlarına dikkat çeken oda başkanları “Kesinlikle karşıyız” değerlendirmesinde bulunmuşlardı. Öte yandan sanayi esnafının bizzat dahil edileceği kentsel dönüşüm projesinde esnafın fikrinin alınmaması da eleştirilen bir başka konu başlığı olmuştu. Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş, sanayi esnafının tedirginliğine dikkat çekerek “Sanayi esnafından olumlu, olumsuz herhangi bir görüş alan olmadı. Esnaflarımız tedirgin. Şikayetçiler. Yetkililerin bir an evvel esnafı aydınlatmaları lazım” demişti. 
‘TURİZM, KÜLTÜR, EĞLENCE VE 
YAŞAM MERKEZİ OLMALI’
Projelere son değerlendirme Alanya’nın 3 dönem belediye başkanlığını yapan Hasan Sipahioğlu’ndan geldi. Sipahioğlu, kentsel dönüşüm projesinin Alanya adına önemine dikkat çekerek, ticari değerlendirilmemesi yönünde çağrıda bulundu. Alanya’nın doğusunda sosyal bir cazibe merkezi yaratılması gerekliliğine işaret eden Sipahioğlu “Proje avan bir proje, hüküm vermek için yeterli değil. Benim önerim, burayı değerlendirirken küçük ölçekli düşünmemek lazım. Batı çevreyolunun tamamlanmasını ve bunun yaratacağı katma değeri dikkate almak gerekir. Mevcut cadde keza mevcut üst yoldaki değişimler. Şehrin gelişim yönü. Kentin sosyal ve ekonomik ihtiyaçları dikkate alınmalı. Mülk sahiplerinin haklarını dikkate alarak burası şehrin cazibe alanı olmasına katkı sağlayacak bir alan olarak değerlendirilmeli. Turizm+kültür+eğlence+yaşam+sosyal ihtiyaçları barındıran bir proje olabilir. Şehrin doğusunda böyle bir ateşleyici projeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" dedi.
YENİ ALANYA HALKA SORDU
Öte yandan Yeni Alanya, tartışmalı projeyi halka sordu. www.yenialanya.com üzerinde başlayan ankette "Alanya için hayati önem taşıyan Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için sunulan alternatifleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanlardan yüzde 26'sı "Beğendim. Kentsel çünkü dönüşümün hakkı verilmiş. Alanya'nın çehresini değiştirir" yanıtını verirken, yüzde 74’ü ise "Beğenmedim. Rantsal çünkü ilave yeşil, sosyal, otopark alanları ve yollar yok, AVM'ler var" yanıtını verdi. Siz de www.yenialanya.com üzerindeki anketimize katılarak görüşünüzü yansıtabilirsiniz.  

#Alanya #Cumhuriyet Mahallesi’ #Cumhuriyet Mahallesi’n #Alanyadaki Kentsel Dönüşüm
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Alanya için hayati bir önem taşıyan Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için halka sunulan alternatifleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Alanya için hayati bir önem taşıyan Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için halka sunulan alternatifleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
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