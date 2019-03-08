Hasan Öz, çocukların hayallerini gerçekleştirdi

'HAYALLERİMİN Elinden Tut' adlı sosyal yardım projesi kapsamında Manavgat'ın kırsal mahallelerinden Gebece İlkokulu öğrencileri ilçe merkezine geldi. Cumhur İttifakı Manavgat Belediye Başkan adayı Hasan Öz, tarafından davet edilen çocuklar bir alışveriş merkezinin oyun salonunda oyun oynadı ve keyifli bir gün geçirdi.

Çocukların eğlencesine başkan adayı Hasan Öz, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Hasan Göktaş da ortak oldu. Çocuklarla yemek yiyen Hasan Öz, çeşitli hediyeler verdi. Çocukları mutlu etmenin çok önemli olduğunu belirten Hasan Öz, “Manavgat'ımızın geleceği çocuklarımızdır. Aslında yaptığımız ve yapacağımız bütün yatırımlar çocuklarımız için. Onları mutlu görmek benim için çok önemli" dedi.

'Hayallerimin Elinden Tut' projesi kapsamında Rabia İnci Özen'in çalışmalarını yakından izlediğini belirten Hasan Öz, “Çocuklarımızın yüzü sürekli gülsün diye inşallah 31 Mart'tan sonra bu ve benzeri projelere daha çok ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

'Hayallerimin Elinden Tut' projesi sorumlusu Rabia İnci Özen de Hasan Öz'e yardımları için teşekkür ederek, “Gebece İlkokulu öğrencilerimizi Manavgat'a getirerek güzel bir gün geçirdik. Çocuklarımız Hasan Öz'ün desteğiyle, oyun salonunda doyasıya oyunlar oynadı, hemen ardından öğle yemeği ile günü tamamladı" dedi.