Hasan Çavuşoğlu'ndan soygunlara karşı uyarı

“ALANYA ve Avsallar’da gerçekleşen soygunlar, yönetim olarak bizi üzmüştür” diyen Çavuşoğlu, “Bölgede kuyumcu hırsızlığı şebekesi var. Her ne kadar güvenlik güçleri bunların bir kısmını yakalasalar da henüz yakalanmayanlar da var. Üyelerimizden ricamız, vitrinde ürün bırakmamaları ve çok daha tedbirli olmaları” diyerek kuyumcuları uyardı. Çavuşoğlu, sahte altın satıcılarına karşı da oda üyelerini uyarırken “Üyelerimiz, bildikleri ve güvendikleri toptancılardan alışveriş yapmalılar. Eli çantalı ‘Kuyumcuyum, toptantıcıyım’ diye dolaşanlara itibar edilmemelidir. Geçen sene ve önceki senelerde sahte altın sıkıntıları yaşamıştık.” ifadelerini kullandı.