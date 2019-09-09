Harputlu: ‘Öğrenciler, devletin korumasında’
Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu başkanılığında 2019-2020 eğitim öğretim dönemi kapsamında öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmesi için her türlü tedbirin alındığı belirtildi
Mehmet AL
ALANYA Kaymakalık binasında bu gün gerçekleştirilen ve Kaymakam Mustafa Harputlu başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Gıda Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Toplantıda eğitim, güvenlik, denetim ve ulaşım konuları ele alındı. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, gerçekleştirilen toplantıda öğrencilerimizin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmeleri için okullarda, okul çevresinde, okul servislerinde ve okul kantinlerinde gerekli önlemlerin alındığını belirterek "Öğrenciler, evden çıktığı andan itibaren devletin himayesi altındadır. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dilerim.” dedi.
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