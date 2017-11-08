Hareket eden çuvalı açan işçiler gözlerine inanamadı!

OLAY, bugün Hürriyet Mahallesi 1530 numaralı sokakta meydana geldi. karaman Belediyesi temizlik işçileri, çöp konteynerlerini kompresörlü kamyona aktarırken, ağzı bağlı çuvalda hareketlilik olduğunu fark etti. Çuvalı açan işçiler, köpekle karşılaştı. Bu sırada yoldan geçen Hasar Uçar da o anları cep telefonuyla sosyal paylaşım sitesinde canlı olarak yayınladı, ardından da durumu belediyeye ait hayvan barınağına bildirdi.
Kendisini kamyondan çıkaran temizlik görevlisinin elini ısıran köpek, ekipler tarafından hayvan barınağına teslim edildi. Temizlik görevlisi de hastaneye götürüldü.
Hasan Uçar, dün akşam saatlerinde aynı bölgede ayaklarından yaralı bir köpek bulduğunu, onu da hayvan barınağına teslim ettiğini söyledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.