Harçlıklarıyla kitabından 4 adet bastırabildi

NAZİME Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 11. sınıf öğrencisi Demet Ünlü, küçük yaşta yazmaya başladığı şiirlerini "Siyah Beyaz Hayat" isimli kitabında topladı. Vatan, Mustafa Kemal, dostluk, aşk, özlem konularının işlendiği kitapta 54 şiir yer aldı. Ünlü, haftalık harçlıklarından biriktirdiği parayla ilk kitabından sadece 4 adet bastırabildi. İyi bir yazar olmak isteyen lise öğrencisinin hedefi kitabının daha fazla ulaşmasını sağlamak. Bunun için maddi imkanı yetersiz olan Demet Ünlü, destek bekliyor.

Harçlıklarını biriktirdi

Adalet bölümü öğrencisi Demet Ünlü, şiir yazmaya amcasının kitaplarını okuyarak başladığını söyledi. Küçük yaşlardan beri duygularını mısralarla anlatmaya çalıştığını kaydeden Ünlü, "Amcamın kitapları okudum ve ben de şiir yazmayı denedim ve kendi çapımda başarılı oldum. Öğretmenlerim şiirlerimi bir kitapta toplamamı tavsiye etti. Benim de hayalim hep bir kitap çıkarmaktı. Tanıdığım bir kişiye harçlıklarımdan ayırdığım 300 TL ile 4 adet kitabımı bastırdım. Harçlıklarım kitaba dönüşmüştü" dedi.

"Kitabını daha fazla basılmasını istiyor"

İmkanları kısıtlı olduğu için sadece 4 kitap bastırabildiğini dile getiren Demet Ünlü, "Ama ben kitabımın daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorum. İmkanım yok ama hayalim var. Hedefimin hayalde kalmasını istemiyorum. Şiirlerimi bir kitapta toplamak bile benim için hayaldi ama gerçek oldu" ifadelerine yer verdi.

Ünlü, 56 şiirin bulunduğu kitabın 68 sayfadan oluştuğunu dile getirerek,mısralarında vatan, Mustafa Kemal, özlem, dostluk gibi konuları ele aldığını belirtti.

Şiir yazmaya devam ettiğini dile getiren Ünlü, ileride başarılı bir yazar olmak istediğini sözlerine ekledi.