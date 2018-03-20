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Hanım Ağa sır oldu!

Çanakkale ve Yalova'da emlakçılık yapan Tuğba Kalaycı'dan 5 gündür haber alınamıyor. Tuğba Kalaycı'nın savcılığa başvuran kız kardeşi ise ablasının hayatından endişe duyuyor. Tuğba Kalaycı'nın Tuğba Güler ismiyle saadet zincirine benzer bir emlak zinciri kurduğu ve insanları dolandırdığı da iddia ediliyor.

Hanım Ağa sır oldu!

Çanakkale ve Yalova'da emlakçılık yapan Tuğba Kalaycı'dan 5 gündür haber alınamıyor. Tuğba Kalaycı'nın savcılığa başvuran kız kardeşi ise ablasının hayatından endişe duyuyor. Tuğba Kalaycı'nın Tuğba Güler ismiyle saadet zincirine benzer bir emlak zinciri kurduğu ve insanları dolandırdığı da iddia ediliyor.

20 Mart 2018 Salı 10:03
Hanım Ağa sır oldu!
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YALAVO ve Çanakkale'de emlakçılık yapan 48 yaşındaki Tuğba Kalaycı, geçen hafta Biga'daki ofisinde darp edildi. Biga emniyetine giderek şikayetçi olan Tuğba Kalaycı, ardından Yalova'ya döndü.

HANIM AĞA OLARAK TANINIYOR

Kentteki emlak piyasasında 'Hanım Ağa' olarak bilinen Tuğba Kalaycı, 15 Mart günü 2 çocuğunu kardeşi Fatma Mehmetçik'e bırakarak 'Çocuklar artık sana emanet' dedi ve ardından sırra kadem bastı.

KAÇTI MI YOKSA KAÇIRILDI MI?

Ablasından 5 gündür haber alamayan Fatma Mehmetçik, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılığıa verdiği bilgide ablasını başka emlakçılarla para alışverişinde bulunduğunu söyleyen Fatma Mehmetçik, "Telefonu sürekli kapalı. Hayatından endişe ediyorum. Çünkü bazı alacaklıları ablamı arıyordu" dedi. Tuğba Kalaycı'nın satış öncesinde eksperlerle anlaşarak değersiz arazilerin fiyatını yüksek gösterdiği de iddia edildi. Arazinin değersiz olduğunu anlayan kişilerin ise paralarının iadesi için Tuğba Kalaycı'yı aradığını öğrenildi. Ancak 5 gündür haber alınamayan Tuğba Kalaycı kaçtı mı yoksa kaçırıldı mı bilinmiyor.

SAADET ZİNCİRİ İDDİASI!

Tuğba Kalaycı'nın Tuğba Güler ismiyle saadet zincirine benzer bir emlak zinciri kurduğu ve insanları dolandırdığı da iddia ediliyor. Tuğba Kalaycı'nın vatandaşlardan ve emlakçılardan para topladığı ancak saadet zincirine benzeyen bu sistemin çökmesi nedeniyle kayıplara karıştığı da iddialar arasında.

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ÇanakkaleYalovaEmlakçiTuğba KalaycıKayıp
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