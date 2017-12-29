Hancı'dan Alanya'da 8. şube

HANCI Pastaneleri'nin 8. şubesi, Şevket Tokuş Caddesi üzerindeki Yaşam Hastanesi karşısında bugün hizmet vermeye başladı. Franchising şubeleriyle birlikte daha önce 25 metrelik yolda 3, Atatürk Caddesi'nde 1, Mahmutlar Mahallesi'nde 2 ve Metro Market karşısında 1 şubeyle hizmet veren Hancı, yeni şubesiyle birlikte 25 metrelik yolda 4, toplamda ise 8 şubeye ulaşarak dev bir adım daha attı. Giderek büyüyen ve Alanya'nın vizyonuna değer katan Hancı Pastaneleri'nin yeni şubesi, ilk günden büyük ilgi görmeye başladı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.