Hancı'dan Alanya'da 8. şube

HANCI Pastaneleri'nin 8. şubesi, Şevket Tokuş Caddesi üzerindeki Yaşam Hastanesi karşısında bugün hizmet vermeye başladı. Franchising şubeleriyle birlikte daha önce 25 metrelik yolda 3, Atatürk Caddesi'nde 1, Mahmutlar Mahallesi'nde 2 ve Metro Market karşısında 1 şubeyle hizmet veren Hancı, yeni şubesiyle birlikte 25 metrelik yolda 4, toplamda ise 8 şubeye ulaşarak dev bir adım daha attı. Giderek büyüyen ve Alanya'nın vizyonuna değer katan Hancı Pastaneleri'nin yeni şubesi, ilk günden büyük ilgi görmeye başladı.