Hamza Hamzaoğlu 3500 liralık nafakaya itiraz etti

HABERTÜRK Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, su an antrenörlük yapmadığını belirten Hamzaoğlu, sadece bir dükkan ve bir daireden gelen kira getirisinin bulunduğunu ileri sürdü.
Aylık gelirinin gayrimenkullerin kirasından gelen 3800 lira olduğunu belirten Hamzaoğlu, ödediği nafakada indirim yapılmasını istedi. Denizlispor medya sorumlusu iken tanıştığı Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kendisine ve oğluna 5 yıl hapis hayatı yaşattığını ileri süren Sinem Yanmaz, nafaka davasının yanı sıra İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 201 bin liralık da tazminat davası açmıştı.
Hamzaoğlu'nun Beşiktaş, Küçükçekmece, Silivri ve Antalya Alanya'da 12 gayrimenkulü, ayrıca kendisinin 2, eşi ve kızının da birer lüks aracı olduğunu iddia etmişti. Yanmaz dilekçesinde, Hamza-oğlu tarafından hem cinsel hem duygusal anlamda sömürüldüğünü ileri sürmüştü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.