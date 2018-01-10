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Hamile kadının ölümüne evde unutulan anahtarın neden olduğu ortaya çıktı

6 aylık hamile kadının anahtarı içeride unuttuğu eve camdan girmek isterken çatıdan düşerek hayatını kaybettiği anlaşıldı

Hamile kadının ölümüne evde unutulan anahtarın neden olduğu ortaya çıktı

6 aylık hamile kadının anahtarı içeride unuttuğu eve camdan girmek isterken çatıdan düşerek hayatını kaybettiği anlaşıldı

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:38
Hamile kadının ölümüne evde unutulan anahtarın neden olduğu ortaya çıktı
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ISPARTA'DA 6 aylık hamile kadının, 3 katlı evin çatı kısmından geçiş yaptığı esnada ayağının kayması sonucu beton zemine düşerek hayatını kaybettiği olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Kadının düşme anları bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, talihsiz kadının anahtarı içeride unuttuğu için eve camdan girmeye çalıştığı anlaşıldı. 
  Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Pazartesi günü Yedişehitler Mahallesi’ndeki Deregüme Caddesi’nde bulunan Kiraz Apartmanı’nda sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kiraz Apartmanı’nın iki blok halindeki binalarından birine taşınan Şerife Çakar (25) isimli kadın, yeni taşındığı evde temizlik yaptıktan sonra aşağı indi.
  Yeni evinden çıktıktan sonra anahtarı içeride unuttuğunu fark eden Çakar’ın, daha sonra bitişik binada oturan ailesinin evine giderek, çilingir çağırmak yerine buranın camından çatıyı kullanarak geçmek istediği öne sürüldü.
  Talihsiz kadın, anne ve babasının üst katta bulunan evinden iki bina arasındaki çatı kısmını kullanarak geçmek istediği esnada ayağının kayması sonucu önce aşağıda bulunan motosikletin üzerine ardından da beton zemine çakılarak ağır yaralandı. Genç kadının bazı eşyaları da etrafa saçıldı.
  Olayın ardından genç kadının yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Genç kadının düştüğünü haber alan yakınları da ağır yaralı vaziyette bulunan kızlarının başında olayın şokuyla ne yapacaklarını şaşırarak fenalık geçirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Çakar’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk etti. Yaşanan o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 
  SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Çakar ve karnındaki 6 aylık bebeği ise kurtarılamadı. Talihsiz kadının evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Hamile Kadın
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