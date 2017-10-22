Hamburger yemeye gitti parmağı koptu

EV hanımı Hatice K., hep tatil hem de çocuklarını görmek için Manavgat'taki kızının yanına gitti. Kızının oturduğu lojmana çok yakın bir yerde zincir fast-food açıldığını belirten Hatice K., açılışın çeşitli şekillerde yaklaşık 1 ay önceden duyurulmaya çalışıldığını belirtti. 10 TL olan hamburgerin açılışa özel 1 TL'ye verildiğini iddia eden Hatice K., "Torunum çok ısrar edince, aldım onu da birlikte hamburger yemeğe gittik. Gittik ama hem açılış hem de ucuz olduğundan o kadar kalabalıktı ki, 200 kişilik yere binden fazla kişi gelmişti" dedi.

Fast-food zincirinin ruhsatının da olmadığını iddia eden Hatice K., "Hiçbir güvenlik önlemi yoktu. Dolayısıyla bir izdiham yaşandı. Kalabalık beni ittirince kapının olduğu kısma gelmişim. Ben o sırada bir yandan da çocuğu kurtarmak için uğraşıyorum. O sırada birisi açılış için çiçek getirdi, içeriden kapıyı açarak çiçeği aldılar ve kapıyı kapatmalarıyla benim kapının arasına giren parmağım koptu. İçeriden parmağı aldılar ve beni hastaneye götürdüler, hastanede parmağım dikildi. Pazartesi günü pansuman için tekrar hastaneye gittiğimde fast-food zincirinin müdürü de oradaydı. Yanımda bulunan komşum, 'Hatice hanım sizi mahkemeye verecek' dedi. Fast-food zincirinin müdürü de, 'bu fast food zincirinin eli uzun, her yere uzanır. Büyük balık küçük balığı yutar' dedi. Ben bunu hazmedemiyorum" şeklinde konuştu.



Fast-food zincirini mahkemeye veren Hatice K., aynı zamanda davadan çekilmesi için teklif de aldığını iddia etti. Hatice K., "Dava devam ediyor. Bana ve avukatıma davadan çekilmem için 125 bin TL teklif edildi. Ama kabul etmedim ve sonuna kadar gideceğim, beni köprünün altından geçiremezler" diye konuştu.