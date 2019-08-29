Halkın ve sokağın sesi: Dim TV (dimtv.tv)

ALANYA’NIN araç ve yaya trafiği anlamında en işlek lokasyonlarından biri olan Vergi Dairesi kavşağında yaşanan sorunlar Dim TV (dimtv.tv) ekranlarına taşınmış ve var olan sorunların çözümüne yönelik gereken çalışmaların başlatılması adına yetkililer göreve davet edilmişti. Kavşakta yer altından sızan su hem kazalara davetiye çıkarıyordu, hem de çağın en büyük sorunlarından biri olan suyun israf olmasına sebebiyet veriyordu. Dim TV (dimtv.tv)’nin çağrısı üzerine yoldan sorumlu olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi düğmeye bastı ve sorunlar çözüldü.

SAVAŞ ALANI GİBİYDİ

Alanya’nın kuzey yamaçlarındaki Tepe ve Kütürüp mahallelerine giden yolun tabiri caizse savaş alanını andıran yolları da yine Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile gündeme gelmişti. Vergi Dairesi kavşağının ardından Türk Telekom’un arkasından mahallelere çıkan yolda da sorun çözüldü. Bölge halkı açısından mağduriyet yaratan yol onarıldı.