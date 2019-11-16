Halka açık tuvalette esrarengiz ceset

İSTANBUL'DA Ataköy-Yenibosna metro istasyonunun yanındaki tuvaletlerde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Olay saat 09.30 sıralarında Ataköy-Yenibosna metro istasyonunun yanında bulunan tuvaletlerde meydana geldi. Tuvaleti kullanmak için içeri giren kişi, bir erkeğin hareketsiz yerde yattığını gördü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

UYUŞTURUCU KOMASINA GİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri üzerinde kimlik bulunmayan kişinin öldüğünü belirledi. Tuvaletin çevresine güvenlik şeridi çekilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Uyuşturucu komasına girerek hayatını kaybettiği öne sürülen kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı

