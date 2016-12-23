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'Halk tedavi için Alanya'ya gidiyor'

CHP İlçe Başkanı Ömer Güven, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yıllardır devam eden tıbbi malzeme eksikliği ile bazı branşlarda yaşanan doktor eksikliğinin sağlık hizmetlerinde sıkıntıya yol açtığını belirterek, Gazipaşa halkının mağdur edildiğini öne sürdü

'Halk tedavi için Alanya'ya gidiyor'

CHP İlçe Başkanı Ömer Güven, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yıllardır devam eden tıbbi malzeme eksikliği ile bazı branşlarda yaşanan doktor eksikliğinin sağlık hizmetlerinde sıkıntıya yol açtığını belirterek, Gazipaşa halkının mağdur edildiğini öne sürdü

23 Aralık 2016 Cuma 20:45
'Halk tedavi için Alanya'ya gidiyor'
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GAZİPAŞA'YA yeni yapılan hastanenin Gazipaşa halkının sağlığına derman olmaktan oldukça uzak kaldığına dikkati çeken CHP İlçe Başkanı Ömer Güven, "Eskisi gibi yeni hastane de 75 yataklı olunca buraya ilçede bulunmayan uzman doktorlar gelmiyor. Doktor eksikliği ve sıkıntısı var. Bu konuda halktan da büyük şikayetler gelmeye başladı. Özellikle son zamandaki şikayetler, yaralamalı trafik kazalarında acil müdahalenin yetersiz olduğu yönünde. Vatandaşlar, geçtiğimiz hafta içinde Beyrebucak'ta ve daha önce Kahyalar'daki Havalimanı Kavşağı'nda yaşanan kazalarda ağır yaralanan vatandaşların Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde müdahale beklerken ihmal nedeniyle öldüğünü iddia ediyor. Buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz. Buna benzer o kadar çok şikayet var ki, bu da ilçenin sağlık alanında çöktüğünü gösteriyor" dedi.
'SUÇLU AKP'NİN SAĞLIK POLİTİKASI'
AKP'nin sürekli 'Hizmet' diye övündüğünü ama CHP'ye göre herhangi bir sağlık politikası olmadığını savunan Güven, "İnsanlar, 'Doktor yok' sözü duymaktan bıktıkları için oradaki doktora, hemşireye, görevli sağlık personeline saldırıyor. Herkes kendince bir suçlu bulmaya çalışıyor. Burada suçlu varsa, o da AKP'nin sağlık politikasıdır. AKP'li arkadaşlar Gazipaşa'da yaşanan sağlık sorununa çözüm bulamayacaklarsa, 112 acil servis ambulanslarını direkt Alanya'daki hastanelere sevk etsinler ki, insanlar doktor ve tıbbi malzeme eksikliği gibi nedenlerden dolayı hastanede yaşamlarını kaybetmesin. Trafik kazası geçiren ağır yaralılar, acil hastalar, kalp krizi ve beyin kanaması geçirenleri, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sokmadan sevk etme yetkisi 112'ye verilirse daha verimli olur ve insanların hayatı kurtulur. Çünkü bunların Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne doktor getirme gücü ve şansı yok" diye konuştu.
'DOKTOR AÇIĞI KABUL EDİLEMEZ'
AKP'nin en iyi yaptığı şeyin, Gazipaşa'da yayınlanan bir yerel gazetede yer alan 'Umut Kapısı' başlıklı haberde de gündeme getirildiği gibi, SYDV'den dağıttıkları çeşitli yardımlarla insanları sadakacı yapmak" diyen CHP İlçe Başkanı Güven, özellikle, Kardiyoloji, Kulak-Burun-Boğaz, Enfeksiyon Hastalıkları ve Anestezi gibi insan sağlığı için çok önemli branşlarda yaşanan doktor sıkıntısının kabul edilemez olduğunu belirtti. Gazipaşa'da yaşayan yaklaşık 50 bin insanın hayatının sadece 5-10 doktora emanet edilmesini de insanlık ayıbı ve insan sağlığının hiçe sayılması olarak değerlendiren Güven, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nin sağlık ocağından hiçbir farkının kalmadığını öne sürdü.
'HALK TEDAVİYE ALANYA'YA GİDİYOR'
Bu nedenle vatandaşların Gazipaşa dışında muayene olmak zorunda kaldıklarını dile getiren CHP'li Güven, “Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde doktor bulamayan vatandaş, bu ekonomik krizde ve ağır şartlar altında Alanya ile Antalya’ya giderek tedavi olmak zorunda kalıyor. Gazipaşa’dan yılda yaklaşık 150-200 bin hasta, doktor açığı nedeniyle ilçe dışında tedavi görmek zorunda kalıyor. Maddi olanakları iyi olan herhangi bir özel doktorun muayenehanesine gidip tedavi olabilir. Ancak, Sosyal Yardımlaşama ve Dayanışma Vakfı rakamlarının da ortaya koyduğu gibi, Gazipaşa’da o kadar çok yardıma muhtaç ve imkanı olmayan insan var ki, bunlar hangi parayla Gazipaşa dışında ya da özel doktorda tedavilerini yaptırsınlar?" diye sordu.
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Gazipaşa Devlet HastanesiGazipaşa
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