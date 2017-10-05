Halef selef ilk kez buluştu

Haber: Alper KUTAY

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret eden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, daha sonra basın çalışanlarıyla bir araya geldi. İstifasıyla ilgili konuşan Kadir Topbaş, "Benim istifamın o 5 dosya ile hiçbir alakası yok. Bu kararım benim çok daha eski, birkaç ay öncesinden geliyor" dedi. Kadir Topbaş'ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Başakşehir Belediye Başkanı Alanyalı Mevlüt Uysal seçilmişti. Kadir Topbaş yeni görevine başlayan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık bir saat makam odasında kalan Topbaş, Uysal'a tebriklerini iletti.

'BELEDİYECİLİĞE AŞİNAYIZ'

Ziyaretin ilerleyen bölümlerinde ise Başkan Mevlüt Uysal'la birlikte Kadir Topbaş, belediyenin basın biriminde çalışanlar ve İBB'de görev alan basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etti. Toplantıda ise Kadir Topbaş, istifasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İBB'nin Saraçhane'deki binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Hızla büyüyen Başakşehir ilçesinde Belediye Başkanı olduğumuz için belediyeciliğe yabancı değiliz. Çok işi olan bir belediyede başkan olduğumuz için burada çok büyük bir sürprizle karşılaşmadık. Şu anda yeni göreve başlamış bir başkan olarak önce mevcudu gözlemleyip, ondan sonra sizlerle önceliklerimizi ve yapacaklarımızı konuşacağız. Ama özetle bir sürpriz yok, belediye bize yabancı değil" dedi.

'KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM'

İBB basın çalışanlarıyla bir araya gelerek soruları yanıtlayan Kadir Topbaş, "Medya kendi görevini yapıyor, maksadını aşan veya taraflı yazılar çıkmış olabilir. Bütün siyasiler olarak bizim bulunduğumuz nokta hedefte olduğumuz bir yerdir. Bu yüzden bunları ben eleştiri olarak almıyorum hiç kimseye de kırgın değilim, kimseye de bir tavır koymadım. Aksi takdirde biz duygularımızla hareket etseydik, elimizde bulunan güç bize çok farklı işler yaptırırdı. Ama biz bunu yapmadık. Benim yönetim anlayışımdan dolayı hiçbir siyasi gerginliğe girmedim. O yüzden kimseye kırgın değilim" diye konuştu.