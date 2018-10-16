HALKIN ve Alanya'nın nabzını tutan Türkiye gündemini yakından takip eden Dim TV (dimtv.tv) yaşanan gelişmeleri Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya'ya sordu. Kaya "Haller üreticinin ve pazarcının güvencesidir" diyerek, yeni hal düzenlenmesinin biran önce açıklanmasını istedi.
Ayrıntılar saat18:00'da Dim Tv(dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde
'Hal pazarcının güvencesidir'
Hal yasası komisyoncuyu aradan çıkaran yeni düzenlemelerle sil baştan değişiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkânlarının artırılması sağlanacak” dedi
HALKIN ve Alanya'nın nabzını tutan Türkiye gündemini yakından takip eden Dim TV (dimtv.tv) yaşanan gelişmeleri Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya'ya sordu. Kaya "Haller üreticinin ve pazarcının güvencesidir" diyerek, yeni hal düzenlenmesinin biran önce açıklanmasını istedi.
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