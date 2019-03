Hal esnafı Yücel'i meşalelerle karşıladı

BAŞKAN Yücel, seçim ofisinde Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik’i ağırladı. Çelik’le sohbetinin ardından Kısa adı DEMKOD olan Demirtaş Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği yönetiminin dün akşam Alanya Öğretmenevi’nde gerçekleştirdiği etkinliğe katılan Başkan Yücel, öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

FUTBOL TURNUVASI’NA KATILDI

Ardından Sapadere Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin organize ettiği 9. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın finaline katılan Başkan Yücel, “Böyle güzel bir organizasyonda emeği geçen ve bu organizasyonu centilmence sonlandıran herkese teşekkür ederim. Örnek organizasyonlarda bulunmak dileğiyle” mesajı verdi. Yücel bugün de sabah saatlerinde Alanya Toptancı Hali’ni ziyaret etti. Hal esnafının her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Yücel, esnafın kandilini de kutladı. Ziyaretlerde Başkan Yücel’e belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Ardından Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ile Meclis Başkanı Namık Şenli'yi makamlarında ziyaret eden Başkan Yücel’e, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da eşlik etti.

PAZARCILAR ODASI’NI ZİYARET ETTİ

Aynı zamanda Ziraat Mühendisi olan Yücel, meslektaşı Göktepe ve Şenli’ye başarılar diledikten sonra Alanya Pazarcılar Odası Hasan Yiğit’le oda binasında bir araya geldi. Yücel, “Misafirperverliği nedeniyle Hasan Yiğit’e ve değerli ekibine teşekkür ederim” dedi. Başkan Yücel, şehir merkezindeki ziyaretlerinin ardından batı bölgesindeki mahallelere gitti. Yücel’in ilk durağı Elikesik Mahallesi oldu. Mahalle sakinleri ile istişarede bulunup istek ve arzularını tek tek not alan Başkan Yücel, buradan da Yeniköy’e geçti. Ziyaretin öğle saatine denk gelmesi münasebetiyle önce vatandaşlarla yemek yiyen Başkan Yücel ve Cumhur İttifakı ekibi, ardından vatandaşların talep ve önerini dinledi. Bölgeye geride kalan 5 yılda birçok hizmet kazandırıldığını belirten vatandaşlar, Başkan Yücel ve ekibine teşekkür ederek seçimde tam destek sözü verdiler. Başkan Yücel, kırsal mahalle ziyaretlerini Hacıkerimler ve Kayabaşı Mahallesi ile noktaladı.