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Hakkari şehitlerinin kardeşleri birbirleriyle evlendi

Hakkari'de 2016 yılında şehit olan Adanalı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arslangiray'ın Sümeyya ve şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen'in kardeşi Kazım dünya evine girdi.

Hakkari şehitlerinin kardeşleri birbirleriyle evlendi

Hakkari'de 2016 yılında şehit olan Adanalı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arslangiray'ın Sümeyya ve şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen'in kardeşi Kazım dünya evine girdi.

01 Nisan 2018 Pazar 11:02
Hakkari şehitlerinin kardeşleri birbirleriyle evlendi
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HAKKARİ'DE 2016 yılında şehit olan Adanalı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arslangiray'ın Sümeyya ve şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen'in kardeşi Kazım dünya evine girdi.

15 GÜN ARAYLA ŞEHİT DÜŞTÜLER

26 Haziran 2016 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arslangiray şehit oldu. Aynı yıl 10 Temmuz'da ise Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün bölgesinde PKK'lı teröristlerin daha önceden yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen şehit düştü.

POLİS EVİNDE EVLENDİLER

İki olayın ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin her hafta düzenlediği toplantıya katılan şehit Mehmet Arslangiray'ın kız kardeşi Sümeyya (23) ile şehit Kamil Yelmen'in kardeşi Kazım (29) arkadaş oldu. Kamu kurumlarında memur olan çift, arkadaşlıkları ilerleyince evlenmeye karar verdi. Polis Lokali'nde yapılan düğünle dünya evine giren çift, şehit ağabeylerinin fotoğraflarını da oturdukları masanın arkasına astırdı. Gazetecilere açıklama yapmak istemeyen çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

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şehitHakkari
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