banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralan askerin şehit olduğu bildirildi.

GÜNCEL 24.08.2019, 20:51 Melike Temir
Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit oldu
banner404

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü  terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının  infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerin, tedavi için sevk edildiği hastanede  tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.Bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri  derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize  Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize  başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi. 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545