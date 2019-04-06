Hakkari'deki askerlerden Antalyalı öğrencilere cevap mektubu

MURATPAŞA'NIN Güzeloba Mahallesi'nde eğitim veren Akdeniz Hedef Okulları Anadolu Lisesi öğrencileri, örnek bir davranış sergileyerek vatan görevini yerine getiren asker ağabeylerine destek vermek amacıyla moral mektupları yazdı. Duygularını yazıya dökerek Mehmetçik'e moral veren öğrenciler, vatani görevin kutsallığını dile getirdi. Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü köyü Bayraktepe Jandarma Karakolu'nda vatan bekçiliği yapan erlere ulaşan mektuplara yanıt gecikmedi. Mehmetçik, kendilerine gelen her mektuba ayrı ayrı yanıt verdi. Askerler, öğrencilere teşekkür ederken, böylesine anlamlı bir davranış sergilemelerinin önemini vurguladı.

'ATATÜRK İÇİN DİMDİK AYAKTAYIZ'

Bir mektupta, "Vatan uğruna kendimizi seve seve feda edeceğimize yemin ettik kuşkunuz olmasın. Ancak biliyoruz ki biz yalnız değiliz. Siz vatansever gençler var. Bu şanlı bayrağın altında yaşamanın şerefini hepimiz taşıyoruz. Bu ülkenin geleceği ve aydınlığı sizlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk'e verdiğimiz sözler aklımızdan çıkmaz. Onun uğruna dimdik ayaktayız" ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler, Bayraktepe erlerinin gönderdiği mektupları almanın mutluluğunu yaşadı.