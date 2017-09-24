Hakkari'de öldürülen 3 teröristten birinin kimliği şoke etti!

Yüksekova İlçesi Buzuldağları bölgesinde 22 Eylül cuma günü güvenlik güçlerinin PKK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ölü olarak ele geçirilen 3 PKK'lıdan birinin 'Serxabun' kod adlı Ali Damar olduğu belirtildi. Damar'ın, 2011-12 tarihleri arasında Nusaybin İlçesi'nde kapatılan BDP'nin İlçe Başkanlığı'nı yaptığı ortaya çıktı. Ali Damar'ın yakınları cenazeyi almak üzere Hakkari'ye gitti.

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