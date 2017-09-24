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Hakkari'de öldürülen 3 teröristten birinin kimliği şoke etti!

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi kırsal kesiminde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK'lı terörist Ali Damar'ın, 2011-12 tarihleri arasında Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde kapatılan BDP'nin İlçe Başkanlığı görevini yaptığı belirlendi

Hakkari'de öldürülen 3 teröristten birinin kimliği şoke etti!

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi kırsal kesiminde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK'lı terörist Ali Damar'ın, 2011-12 tarihleri arasında Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde kapatılan BDP'nin İlçe Başkanlığı görevini yaptığı belirlendi

24 Eylül 2017 Pazar 17:08
Hakkari'de öldürülen 3 teröristten birinin kimliği şoke etti!
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HAKKARİ'NİN Yüksekova İlçesi kırsal kesiminde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen  PKK'lı terörist Ali Damar'ın, 2011-12 tarihleri arasında  Mardin'in  Nusaybin İlçesi'nde kapatılan BDP'nin İlçe Başkanlığı görevini yaptığı belirlendi.

Yüksekova İlçesi Buzuldağları bölgesinde 22  Eylül cuma günü güvenlik güçlerinin  PKK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ölü olarak ele geçirilen 3  PKK'lıdan birinin 'Serxabun' kod adlı Ali Damar olduğu belirtildi. Damar'ın, 2011-12 tarihleri arasında  Nusaybin İlçesi'nde kapatılan BDP'nin İlçe Başkanlığı'nı yaptığı ortaya çıktı. Ali Damar'ın yakınları cenazeyi almak üzere  Hakkari'ye gitti.

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Barış Ve Demokrasi PartisiYüksekovaNusaybinHakkariMardin
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