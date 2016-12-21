Hakim ve avukat birbirine girdi

İSTANBUL 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Davut Güloğlu, avukatı Emrullah Gözcü ile birlikte katıldı. Şikayetçi Sıla Gencoğlu’nu ise avukatı Rezan Epözdemir temsil etti.

Kimlik tespitinde aylık gelirinin ortalama 5 bin TL olduğunu belirten Davut Güloğlu’na (44) hakkındaki suçlama hatırlatılarak savunması soruldu. Savcılık sorgusunu tekrar ettiğini belirten Güloğlu’nun bu beyanı, avukatı Emrullah Gözcü’nün iddiasına göre duruşma zaptına “Söylemlerimi tekrar ederim” olarak geçirildi.

Av. Gözcü, hakim Ahmet Duymaz’a müvekkilinin “Savcılık ifademi tekrar ederim” beyanının zapta geçirilmesini istediklerini söyledi. Bunun üzerine hakim Ahmet Duymaz ile avukat Emrullah Gözcü arasında yarım saat süren sözlü gerginlik başladı. Av. Gözcü, hakimin ifadeyi düzeltmemesi üzerine “Müvekkil ne diyorsa onu geçmiyorsunuz. Lütfen saygılı olun” dedi. Hakim bu andan itibaren yaklaşık 15 dakika avukatın her söylediğini duruşma tutanağına şöyle geçirdi:

“Yine yazdırırken 'sizin söylediklerinizi de geçin' dedi. Henüz yazdığını bitirmeden yeniden müdahale etti. 'Saygılı olun lütfen' dedi. Ben henüz yazdırmadım. 'Yüksek sesle bunu söylemediniz' dedi. Hala yazdırırken söylemlerini sürdürdü. Yazdırmaya fırsat vermedi. 'Bir meslektaşınızla böyle konuşamazsınız' dedi. 'Meslektaşınız avukat, hukukçu' dedi. Bir türlü sanığın sorgulamasına başlanamadı. Neden böyle yaptığı soruldu. 'Kutsal olan savunma için yaptım' dedi. Hala yazdırmaya izin vermedi. Yazdırırken de konuşmayı sürdürdü.”



GÜLOĞLU: BURADA OYUN MU OYNUYORSUNUZ?



Tüm bunları sanık kürsüsünden seyreden Davut Güloğlu, “Ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Burada oyun mu oynuyorsunuz? Ben buraya ne için çağrıldım” dedi. Yeniden söz verilen ünlü şarkıcı, “Bir magazin programında muhabirin yönelttiği soruya yanıt verdiğini belirterek, 'Vatanını, bayrağını sevmeyen buradan gitsin' dedim. Bunun dışında internette yazılıp çizilenlerle benim bir alakam yok” ifadelerini kullandı.



GÜLOĞLU'NUN AVUKATI: SİZ BİZİ TAHRİK EDİYORSUNUZ



Güloğlu'nun sözlerinin ardından hakim Duymaz ile şarkıcının avukatı arasındaki gerginlik yeniden tırmandı. Av. Gözcü, reddi hakim talebinde bulunacaklarını belirterek, hakime kendilerini tahrik ettiklerini söyledi. Hakim tam tersini iddia edince Av. Gözcü, ellerini havaya kaldırarak “Allah’ım” dedi. Hakim Duymaz bu ifadeleri de satır satır tutanağa geçirdi.



Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine hükmederek duruşmayı Nisan ayına erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Özel bir televizyon kanalında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Sıla hakkında konuşan şarkıcı Davut Güloğlu, "Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım" diyen Sıla Gencoğlu için "S... olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla’nın şikayeti üzerine Güloğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde iddianame düzenlenmişti. Güloğlu’nun 'basın yoluyla hakaret' suçundan cezalandırılması isteniyor.





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