Hakan Atilla, Türkiye'ye geliyor

ESKİ Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere ABD'de tutulduğu gözaltı merkezinden havalimanına transfer edildi. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde Reza Zarrab davasında yargılanıp 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 19 Temmuz'da tahliye olmuştu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme davasında jüri tarafından altı suçlamadan beşinden suçlu bulunan Hakan Atilla, 16 Mayıs 2018'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. New York’ta görülen davada Yargıç Richard Berman, 16 Mayıs 2018’de Atilla’nın cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve 500 dolar para cezası almasına hükmetmişti. 19 Temmuz'da tahliye olan ve New York JFK Havalimanına transfer edilen Atilla'nın bugün Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi. Atilla'nın uçuş bilgileri ise güvenlik nedeniyle paylaşılmadı. Atilla'nın TSİ çarşamba sabah saatlerinde İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Dünyanın dikkatli izlediği yaptırım delme davasında İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab sanık sandalyesinde otururken itirafçı olarak tanık pozisyonuna gelmişti.

Atilla’nın avukatı Halil Uzun, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada cezaevinde müvekkiliyle görüştüklerini belirterek, “Türkiye’ye döneceği için çok heyecanlı” demişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 23:10