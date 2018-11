Haftalık burç yorumları (19-25 Kasım 2018 astroloji)

TEMEL enerji kaynağımız, Güneş, 22 Kasım’da Yay burcuna geçiyor. Kış mevsimi başladı. Yay burcu döneminde doğanlar hayata keyifle ve neşeyle bakmayı seven genelde olumlu, mutlu insanlardır. Yönetici gezegenleri Jüpiter’dir. Bu yıl Yay burcundakiler için şanslı bir yıl olacak çünkü Jüpiter bu yıl Yay Burcunda seyahat edecek. Yayları bereket, şans dolu bir bekliyor…

Bu haftanın bir diğer önemli haberi, 23 Kasım İstanbul saati ile sabah 08:43’te, 0° İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay anının yükseleni de Yay burcu olduğundan, Yay ve İkizler burcunda olanlar için çok kuvvetli bir Dolunay olacağa benziyor. Hayatınızın akışı, ilişkiniz, işiniz, temel sorumluluklarınız kısaca sizi diğer insanlardan ayıran ve hayatınızın akışını oluşturan her konuda önemli bir dönemi geride bırakıp yepyeni bir döneme başlama isteği içerisinde olabilirsiniz. Astrolojide, Dolunay dönemleri kuvvetli enerji değişimlerini simgelerler, hatta gezegenlerin konumları itibari ile biraz gerginliği ve zıtlığı ifade ederler. Bu açıdan bakıldığında geride bırakmanız gerekenler için biraz emek sarf etmeniz gerekebilir. Dolunayın burçlar üzerindeki olası etkilerini aşağıda bulabilirsiniz…

Sağlık, huzur, mutluluk, aşk dolu bir hafta dilerim.

Yükselen Koç:

Sevgili Koçlar, yükselen burcunuzun derecesine göre değişmekle beraber, bu Dolunayda sizin için maddi konular önem kazanabilir. Hem kendi emeklerinizle kazandıklarınız hem de ailenizden size gelecek destek konusunda çevrenizdekilerden destek alabilir veya tam tersi yanlış yönlendirildiğinizi düşünerek bir dönemi sonlandırma kararı alabilirsiniz.

Yönetici gezegeniniz, Mars, halen Balık burcunda seyahat ediyor. Yaşam enerjinizde ve duygularınızda salınımlar yaşıyor olabilirsiniz.

Fıtratınızda çok olmasa da, ilişkiniz, evliliğiniz veya varsa ortaklığınız ile ilgili konularda dengeleri yakalamak ve orta yolu bulmak için çaba gösterebilirsiniz.

Yükselen Boğa:

Sevgili Boğalar, bu hafta yaşanacak Dolunay’ın sizin için etki alanları ilişkiniz, evliliğiniz veya ortaklığınız olabilir. Dolunaylar aslında çok kuvvetli farkındalık ve kapanış enerjileridir. Bir dönemi kapatıp veya bir durumu farkında vararak yeni kararlar alabilirsiniz.

Merkür’ün Retro hareketi ile özellikle ailenizle paylaşmanız gereken miras konuları veya ortak ödemelerle ilgili, geçmişte yaşanmış konular tekrar gündeminiz olabilir. Retro dönemlerinin de amacı zaten tam olarak budur; geçmişte konuşulmuş ama çözüme ulaşmamış konuları çözüme ulaştırmak.

Yükselen İkizler:

Sevgili İkizler, bakış açınız hızlı değişkenlik gösterse de her zaman etrafınızda insan olmasını tercih eden bir yapınız var. Güneş sizin tam zıttınız olan Yay burcuna geçiş yapacak bu hafta. Aslında sizin içinde önemli bir dönemin başlangıcı. Bu hafta Dolunay’ın başrol oyuncularından biri sizsiniz. Dolunayın da etkisiyle, hayatınız ve ilişkiniz, evliliğiniz, ortaklığınız hakkında farkındalıklar ve kararlar almak ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Eski ilişkileriniz de kafanızı tekrar karıştırabilir. Her durumda etraflıca düşünüp, mühim bir karara imza atmadan önce Merkür Retro döneminin bitmesini beklemenizi tavsiye ederim.

Hayatınızı istediğiniz gibi konumlayabilmek için bir ara dönemde olduğunuzu düşünüp, kendinizi nerede görmek istediğiniz ile ilgili önemli farkındalıklara varabilirsiniz.

Yükselen Yengeç:

Sevgili Yengeçler, hep söylediğim gibi 2019 yılındaki tutulmalarla birlikte hayat size bambaşka yollar çizip, sizi çok farklı yerlere getirebilir. İyi mi, kötü mü bunu kimse bilemez. Fakat unutmamak gerekir ki başımıza ne gelirse gelsin, bizim yüksek faydamız için olur ve bizi istediğimiz daha mutlu hayata hazırlar.

Bu hafta yaşanacak dolunayda sizin için konu arkadaş ilişkileriniz ve aşk hayatınız olacak gibi duruyor. Duygularınızı arada kalmış hissedebilirsiniz, beklenmedik bir kararla yeni bir arkadaş çevresine girebilir veya bir arkadaş çevresinden çıkmaya karar verebilirsiniz. Aşk hayatınızda şanslı gelişmelerin olması büyük olasılık.

Yükselen Aslan:

Sevgili Aslanlar, sizin için etkili değişikliklerin olduğu 2 yıllık bir süreçten çıktınız. Hayatınız belki de hiç tahmin etmediğiniz biçimde yeniden şekillenmiş olabilir. Aileniz, yuvanız ve iş hayatınız ile ilgili gelişmeler bir süredir sizi meşgul ediyor. Yaz döneminden beri süre gelen gelişmeler sizi karar almaya ve yeni bir düzene geçmeye zorlayabilir. Dolunayın sizin için temel konusu da iş hayatınız ve aileniz olacak. Bu hafta Merkür’ün Retro hareketine geçmesi ile, daha önce aile meclisinde veya aşk hayatınızda yaşanmış konular tekrar gündeme gelebilir. Bu sefer kesin çözümlere ulaşmadan tartışmaların üstünü örtmemenizi tavsiye derim.

Yükselen Başak:

Sevgili Başaklar, bu hafta yaşanacak Dolunay’da iletişim konularına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hem kendi iletişim dilinizi hem de iletişim kanallarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Kardeşleriniz ve çok yakın dostlarınız ile ilgili önemli bir farkındalığa ulaşıp, yeni bir döneme başlayabilirsiniz. Vakit ayırmak ve koşuşturmaya yetişmek konusunda daha planlı olabilirsiniz.

Yönetici gezegeniniz Merkür’ün bu hafta Retro hareketine başlaması ile birlikte, aileniz ve yuvanız ile ilgili konularda, tam olarak çözüme kavuşmamış tartışmalar tekrar gündem olabilir.

İlişkiniz, evliliğiniz veya ortaklığınız hakkındaki gelişmelerde duygularınız hızlı değişkenlik gösterebilir.

Yükselen Terazi:

Sevgili Teraziler, bu hafta yaşanacak Dolunay ile kendi emekleriniz ile kazandığınız gelirleriniz hakkında yeni gelişmeler oluşabilir. Jüpiter’in de eşlik etmesi ile şans yanınızda olacak gibi duruyor. Tabii bu arada ailenizden maddi konularla ilgili aldığınız destek de değişkenlik gösterebilir. Süreci devam bir davanız veya mahkeme konunuz varsa, haber çıkması yüksek ihtimaller arasında.

Venüs halen sizin burcunuzdaki yolculuğuna devam ediyor. Venüs Terazi burcunun yönetici gezegeni de olduğundan, size özellikle estetik ve ikili ilişkiler konusunda yüksek enerji veriyor. Estetik kaygılarınıza her zamankinden biraz daha önem veriyor olabilirsiniz. Daha önceleri Venüs Retro hareketi yaptığından bu tarz operasyon için doğru zamanda olmadığımızı belirtirken, önümüzdeki hafta itibari ile biraz daha doğru zamanların geldiğini belirtmeliyim.

Yükselen Akrep:

Sevgili Akrepler, bu hafta cuma günü Güneş sizin burcunuzdan çıkıp, komşunuz Yay burcuna geçiş yapıyor ve geçer geçmez Ay ile karşı karşıya gelerek Dolunay dediğimiz, Ay Güneş karşıtlığını meydana getiriyor. Kendiniz, hayatınızın akışı ve ilişkiniz hakkında gelişmeler olabilir. Bir dönemin kapandığına kanaat getirip yeni başlangıçlara yelken açabilirsiniz veya önemli bir farkındalıkla bir ilişkinizi yeni bir boyuta taşımak isteyebilirsiniz.

Maddi konularda, kendi emeklerinizle kazandığınız gelirlerinizde Jüpiterin bereketi ve bolluğu bu yıl üzerinizde olacak fakat unutmamak lazım ki gökyüzü iki yönlü çalışır, bir anda harcamalarınız da artış gösterebilir.

Yükselen Yay:

Sevgili Yaylar, güneş bu hafta sizin burcunuza geçiş yapıyor, sizin döneniminiz başlıyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca sizin için önemli olacak konular hakkındaki ipuçlarını, yeni Güneş döngüsü döneminde yaşayacaklarınızla toplayabilirsiniz.

Bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte hayatınızın ve eğer varsa ilişkinizin farklı bir dönemi başlayabilir. Bir dönemi kapatıp, yepyeni kararlarla, yepyeni dönemlere başlayabilirsiniz. Bu Dolunay sizin için çok önemli olabilir çünkü Dolunay anının da yükseleni Yay burcu. Yani çok kuvvetli etki alacak burçların başında geliyorsunuz.

Astrolojide etkisinin en pozitif olduğu düşünülen gezegen Jüpiter’dir. Şans, bolluk, bereket getirir. Kişiyi geliştirir, sanki gökyüzü koruması altına alır. Jüpiter geçtiğimiz haftalarda Yay burcuna geçti…Yani 12 ay boyunca gökyüzü koruması altındasınız. Tabii, Yay burcunun yönetici gezegeni de olduğu için, bu etki sizin için çok yoğun olacaktır.

Yükselen Oğlak:

Sevgili Oğlaklar, yükselen burcunuzun derecesine göre değişiklik göstermekle beraber bu hafta yaşanacak Dolunay da arkadaş çevreniz, aşk hayatınız ile ilgili konularda yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Kaygı ve korkularınız da bu farkındalığın içerisinde yer alabilir. Yeni kararlar almak ve düzeni tamamen değiştirmek için doğru bir dönemde değiliz, bu sebeple biraz bekleyip daha uygun enerjiler altındayken bu kararları uygulamanızı tavsiye ederim.

Önümüzdeki yıl yaşanacak tutulmalarda başroldesiniz, bu sebepler Yengeçler gibi hayatınızın değişim sürecine hazır olmanızda fayda var. Zaten son bir yıldır Satürn’ün güçlü terbiyesi altındasınız, önümüzdeki yıl da tutulmalar ile bu sürecin meyvalarını alacağınızı temenni ediyorum. İlişkiniz, evliliğiniz, ortaklığınız temel gündem konularınız arasında olacaktır.

Yükselen Kova:

Sevgili Kovalar, hobileriniz, yurt dışı planlarınız, eğitim almak istediğiniz konularla ilgili girişimlerinizin sonuçlarını elde edebileceğiniz, bazı gerçeklerle yüzleşebileceğiniz bir Dolunay haftasındasınız. Büyük hayat planlarınızın değiştiğini, yeniden şekillendiğini hissedebilirsiniz.

Kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız ve akrabalarınız bu hafta gündeminizde olabilir. kendi hayat planlarınız ve onların istekleri arasında sıkışmış hissedebilirsiniz.

Aktif bir iş hayatınız varsa, önümüzdeki 1 yıl boyunca işlerin yolunda gitmesi ve gayet bereketli bir dönem geçirmeniz yüksek ihtimal.

Toplum içerisindeki yerinizde de olumlu gelişmeler yaşanabilir.

Zorlu 2 yılın ardından, biraz eğlenmek ve hayatın keyfini deneyimlemek konusunda gökyüzü yanınızda olmaya başlayacak…

Yükselen Balık:

Sevgili Balıklar, tüm burçlar içerisinde belki de en derin, en düşünceli en romantik burçlardan birisiniz. Neptün’ün uzun bir süredir burcunuz üzerindeki seyahati sebebi ile bazı gerçekleri sisli görüyor, hayatı çok d mantığınızla kurcalamadan gelişi gibi kabul ediyor olabilirsiniz. Bu hafta Neptün sizin burcunuzdaki Retro hareketine son vererek düz hareketine başlıyor. Bu da sizi biraz daha kontrollü davranmaya teşvik edebilir. Hayal dünyanızdan çıkıp gerçekleri görmek için bir süreye daha ihtiyacınız olabilir. Hayatınız ile ilgili çok önemli kararları almadan biraz beklemek faydalı olacaktır.

Mars’ın da sizin burcunuza geçmesi ile birlikte kendinizi biraz daha yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek konusunda istekli ve enerji dolu hissedebilirsiniz. Tabii duygusal olarak inişli, çıkışlı bir dönemde sizi bekliyor olabilir.

Dolunay ile birlikte, büyük hayat planlarınızda bazı dönemleri tamamen kapatıp, geri dönmemek üzere zihninizden uzaklaştırabilirsiniz. Hobileriniz ve yurtdışı meseleleriniz için doğru bir dönemdesiniz.