'Haciz' iddiasına Bayır'dan yanıt: ‘Odamızın hiçbir kuruma borcu yoktur’

Alper Kutay

ALANYA Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası eski başkanı Turan Sağlamel, başkanlığı döneminde odaya alınan aracın borcunun ödenmemesi sonucu hesaplarına haciz konulduğunu açıklamıştı. Dim TV’ye konuşan Sağlamel, başkanlığı döneminde odanın 1 lira dahi borcunun olmadığını ifade ederek, yaşadığı mağduriyete dikkati çekmişti. Sağlamel’in iddialarına Elektrikçiler Odası Başkanı İlyas Bayır’dan yanıt geldi. Bayır, açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

‘SÜREKLİ KARALAMA YAPIYOR’

“Göreve geldiğimiz günden bu yana sürekli karalamalar ve asılsız iddialarla gündeme çalışanlar vardır. Seçimler bir yarıştır ve biz üyelerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmekteyiz. Bugün gelinen noktada daha ferah bir oda binasında hizmet vermekteyiz, hatta park sorunu olmayan binamız öğle mesailerinde dahi açıktır. Yapılan her türlü talihsiz açıklamaya yanıt vereceğiz. Maalesef bir bilgilendirme yazısı basına ve kamuoyuna yanlış bir şekilde yansıtılmıştır. Odamızın aracından dolayı hiçbir resmi kuruma 1 kuruş dahi borcu yoktur. Dileyen üyemiz odamızdan bilgi alabilir.

‘ÜYELERE YANLIŞ BİLGİLER VERDİ’

Eski başkanın “1 Lira bile borç bırakmadım” demesi de talihsizliktir. Odamızın geçmiş dönemdeki eşantiyon geliri belli olmadığı gibi, üst kuruluşlara olan borçlar da ödenmemiş ve bu borçlar bize bırakılmıştır. Teslim edilen 130 bin lira da kongrede 170 bin lira olarak lanse edilmiştir. Kongrenin yapıldığı 2018’in Mart ayından bu yana eski başkan bizi sürekli her yere şikayet etmektedir. Müfettiş incelemeleri ve her defasında tertemiz çıkmamız da belgeleriyle ortadadır. Kamuoyunun ve üyelerimizin bu tür mesnetsiz açıklamaları dikkate almamasını saygıyla duyururum.”