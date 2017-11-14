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Hacıgökmen ailesinin acı günü

Güllerpınarı Mahallesi Muhtarı Kamil Hacıgökmen'in annesi Ferdane Hacıgökmen vefat etti

Hacıgökmen ailesinin acı günü

Güllerpınarı Mahallesi Muhtarı Kamil Hacıgökmen'in annesi Ferdane Hacıgökmen vefat etti

14 Kasım 2017 Salı 08:10
Hacıgökmen ailesinin acı günü
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EDİNİLEN bilgiye göre Ferdane Hacıgökmen'in cenazesi bugün öğlen namazına mütakip Gürses Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından  Gedevet Aile Mezarlığı'na defnedilecek. Yeni Alanya ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı dileriz.

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Son Güncelleme: 14.11.2017 08:15
Anahtar Kelimeler:
Kamil HacıgökmenGüllerpınarı
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