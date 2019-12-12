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Hac ve umre ibadetinde yeni düzenleme! Tüm adayları ilgilendiriyor

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac ve umre ibadeti için yurt dışından gelen adaylara yönelik sigorta sistemini devreye soktu. Bu düzenleme ile Hac ve umre ibadeti için kutsal topraklara giden adaylardan 290 lira sigorta ücreti alınacak. Kutsal topraklardaki kaza veya vefat durumunda 500 milyon liraya kadar tazminat ödenecek.

GÜNCEL 12.12.2019, 15:25
Hac ve umre ibadetinde yeni düzenleme! Tüm adayları ilgilendiriyor
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SUUDİ Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac ve umre ibadetine yeni bir düzenleme getirdi. Gelen yeni düzenleme ile hac ve umre ibadeti için kutsal topraklara giden adaylardan 290 TL sigorta ücreti alınacak. Kutsal topraklardaki olası bir can kaybı veya kaza durumunda adaylara 500 milyon liraya varan tazminat ödenebilecek.

İMZALAR ATILDI

Sigorta anlaşması, Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile sigorta firması Teavuniye Başkanı Süleyman al Humeyd'in katıldığı törenle imzalandı. Suudi Bakan Benten, uygulamadaki amacın hacı adayları ve umrecilere sağlık hizmetlerini sunmak, tüm hizmetlerden faydalanmasını sağlamak, kutsal topraklara gelip buradan ayrılana kadar gerekli güvenliği sağlamak olduğunu ifade etti.

ADAYLAR ÇAĞRI MERKEZİNE 24 SAAT ULAŞABİLECEK

Bununla birlikte sigorta yaptıran hacı adayları, hac ve umreye özel olarak kurulan acil çağrı merkezine 24 saat ulaşabilecek. Çağrı merkezinde birçok dilde hizmet verilecek. Çağrı merkezinde sadece sağlık hizmeti değil, hacıların mescide ulaşımı, kayıp durumlarında acil destek, özel durumda olanlara yardım ve şikayetlerin kabulü gibi hizmetler de bulunuyor.

SİGORTA BEDELİ 290 TL, TAZMİNAT 500 MİLYON LİRA

Kutsal topraklara iner inmez yaptırması zorunlu olan sigortanın bedeli, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nca 50 dolar (yaklaşık 290 TL) olarak belirlendi. 30 gün süresi bulunan sigortanın ücreti sigorta şirketine ödenecek.

KAZA VEYA VEFAT TAZMİNATI İÇİN 150 BİN LİRALIK TAZMİNAT

Vefat veya kaza sigortası yaptırmak isteyenler ise 150 bin liralık ödeme yapmak zorunda olacaklar. Bu sigortayı yaptıranlar vefat veya kaza durumunda 500 milyona kadar tazminat ücreti alabilecekler.

#Suudi Arabistan #Hac ve Umre Bakanlığı #umre ibadeti #hac
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