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Haboğlu Ailesi buluştu

Yeni Alanya Köşe Yazarı İsmail Haboğlu’nun da mensubu olduğu Çorum’un en köklü ailelerinden Haboğlu Ailesi, 10 yıl önce başlattığı geleneksel toplantılardan birini daha gerçekleştirdi

GÜNCEL 30.10.2019, 21:15 30.10.2019, 21:17
Haboğlu Ailesi buluştu
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ÇORUM Dalgıçlar Oteli’nde Atatürk ve silah arkadaşları ile vefat eden aile mensuplarının aziz ruhları için yapılan saygı duruşundan sonra başlayan programda aile büyüğü Mahmut Haboğlu’nun duygu yüklü konuşması,  katılımcıları duygulandırdı. Mahmut Haboğlu, yaptığı konuşmada, ülkenin pek çok yerinde gıptayla izlenen toplantılarının önemine değindi. Haboğlu, 2019 geleneksel toplantılarının, ülkemizin doğum günü sayılan 29 Ekim’le birlikte kutlanmasının önemine ve anlamına vurgu yaptı. Haboğlu, ailenin genç kuşağına, on yıl önce başlatılan geleneksel birlikteliğin devamına ilişkin telkinlerde bulundu. 
Yaptığı konuşmada Haboğlu Ailesi’ne mensup gençlerin bu geleneği sürdürmelerini isteyen yazarımız İsmail Haboğlu’nun, ailesiyle ilgili yazıp, okuduğu şiir geceye damgasını vurdu.
İşte Haboğlu’nun kaleme aldığı o şiir:

HABOĞLU AİLESİ’YİZ…

Kökleri olmalı insanın… Kökleri,
Asırlık ulu bir çınarın kökleri gibi, 
Sağlıklı, kopmaz ve diri,
Kökleri olmalı.

Bizim, taa Kafkaslara dayanan,
Ölümsüz, güçlü ve sağlıklı köklerimiz;
Bu köklerin beslediği yıkılmaz bir gövdemiz, 
Ve kırılmaz dallarımız var.

Köklerimizle de gövdemizle de, 
Dallarımızla da gurur duyarız,
Nalıncızade Mehmet Galip Efendi’nin torunları,
Asırlık dev bir çınarın kırılmaz dallarıyız.

Geleneklerimize bağlı olduğumuz kadar,
Topraklarımıza ve birbirimize de bağlıyız.
Çorum’un en köklü ve de en saygın ailelerindeniz.
Görüş ve düşüncelerimiz farklı da olsa, aldırmayız,
Tutkunuzdur birbirimize…
O nedenle “Haboğlu” derler bize…

Tüm bireylerimiz atalarını tanıyarak, 
Büyür ve büyütülür.
Yan dallarımız, hısım ve akrabalarımız,
Soyadları ne olursa olsun ayrım yapmayız.

Çünkü onların her biri bizim canımız, kanımız.
Özbe öz dedelerimiz, amcalarımız, dayılarımız, 
Teyzelerimiz, halalarımız ve kuzenlerimiz.

Haboğlu’yuz, Akkaşoğlu'yuz, Terlemez’iz, Katipoğlu’yuz, Karakeçili’yiz, Şenöz’üz,
Burhan’ız, Görkem’iz,
İşte biz o nedenle büyük bir aileyiz…

Bükülmez, bölünmez, parçalanmayız
Birbirine tutkun ve sargın bireyleriz.
Sözün özü biz, Haboğlu Ailesi'yiz… 

#İsmail Haboğlu #Yeni Alanya Köşe Yazarı
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