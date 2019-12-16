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Hablemitoğlu'nun katili nasıl yakalandı? İşte operasyonun detayları

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastinın 17'nci yıl dönümünde, Ukrayna'da bulunan katil zanlısı yakalandı. Katilin gittiği her adreste kayıtlarını kontrol eden güvenlik güçleri telefondan katilin ismini tespit etti. Operasyon düğmesine basan ekipler katili restoranda gözaltına aldı.

GÜNCEL 16.12.2019, 13:47
Hablemitoğlu'nun katili nasıl yakalandı? İşte operasyonun detayları
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili Ukrayna'da özel bir operasyonla yakalandı.

KATİLİN GİTTİĞİ HER ADRESİN TESPİTİ YAPILDI

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 17 yıl önce evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Soğukkanlı şekilde işlendiği tespit edilen cinayetle ilgili yapılan soruşturmalar ilerleyememiş, dosya rafa kaldırılmıştı.FETÖ çatı iddianamesine de giren Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının, örgüt üyesi polisler tarafından bilinçli olarak karartıldığı tespitleri yapılmıştı. Soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekiple yeniden başlatılmıştı. Hablemitoğlu'nun ölümünden önceki 6 ay boyunca katil ya da katilleri tarafından takip edilmiş olabileceği değerlendirilerek, suikasttan önce gittiği her adresteki baz istasyonlarından alınan kayıtlar, numaralar ve sahipleri tespit edildi. Olay anında ve yerinde baz kayıtları olan telefonların kim ya da kimlerin olduğu belirlendi. İşte bu çalışmada TSK'dan ihraç edilmiş eski asker N.G.B'nin ismi belirlendi.

ÖZEL OPERASYONLA YAKALANDI

Hablemitoğlu suikastının şüphelisi N.G.B, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde bir Türk restoranına Ukrayna güvenlik güçlerince düzenlenen özel operasyonda gözaltına alındı. N.G.B., Ukrayna'da çıkarıldığı ilk mahkemede uluslararası adli yardım ve ev hapsi talep etti. Ancak bu talepleri reddedilen N.G.B.'nin avukatları karara itiraz ederek, temyiz başvurusunda bulundu. Kiev Temyiz Mahkemesi'nde 31 Temmuz'da görülen ilk duruşma N.G.B.'nin avukatları ve tercüman, 8 Ağustos'taki ikinci duruşma da ise savcı gelmediği için ertelendi.

EV HAPSİ VERİLDİ

İlerleyen süreçte Ukrayna mahkemesi, yaklaşık 3 ay cezaevinde kalan N.G.B.'nin tutukluluğunu, N.G.B.'nin avukatlarının talebi üzerine ev hapsine çevirdi. Ancak Kiev Savcılığı'nın başvurusu üzerine 2 aydır ev hapsinde bulunan şüpheli N.G.B.'nin yeniden tutuklanması talebiyle dava açıldı. Ancak davanın Kasım ve Aralık aylarındaki duruşmaları, dava dosyası mahkemeye ulaştırılamadığı gerekçesiyle ertelendi. Mahkeme dava dosyasının gönderilmesi için bir sonraki duruşma tarihini 10 Ocak 2020 olarak belirlendi. Böylece 5 aylık süreçte 10'a yakın duruşmanın çoğu çeşitli gerekçelerle ertelenmiş oldu.

SİYASİ SIĞINMA TALEP ETTİ

Öte yandan N.G.B., Türkiye'ye iade edilmemek için Ukrayna'dan siyasi sığınma talebinde bulundu. N.G.B.'nin hakkında çıkan haberleri de Ukrayna basınından kaldırttığı öğrenildi.

'SAUNA DAVASI'NIN SANIKLARINDAN

Özel Kuvvetler Komutanlığında yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken ihraç edildiği öğrenilen N.G.B. ismi, kamuoyunda 'sauna çetesi davası' olarak bilinen davada da geçiyor. N.G.B., ayrıca Şanlıurfa Akçakale'de soğan kamuflajlı bir TIR'ın içinde patlayıcı madde yakalanması olayının soruşturulduğu davanın da sanıklarındandı.

NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Necip Hablemitoğlu 28 Kasım 1954 Ankara doğlumludur. Evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002 tarihinde hayatını kaybetmiştir.Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1977-1978 yıllarında "Dilde, Fikirde, İşde Birlik" adlı aylık bir dergi yayımladı. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda basın müşaviri olarak çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora yaptı.Evli ve iki kız çocuğu babası olan Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapmıştır. Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürütmüş, ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol almıştır. Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesi'nde doçent doktor öğretim görevlisi olarak yirmi yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi derslerini verdi.Kendisi gibi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile evli, Kanije (Kanije, Osmanlı devletinin en batıdaki kalesi) ve Uyvar (Uyvar, Osmanlı'nın en kuzeydeki kalesi) adında iki kız çocuk babası idi.

#Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu #Necip Hablemitoğlu #katil
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