Hababam Sınıfı Antalya’da

GEÇTİĞİMİZ yıl Amir Ateş Semt Konağı içerisinde Hababam Sınıfı Müzesi’ni, filmin hayatta olan oyuncularının katılımıyla ziyarete açan Kepez Belediyesi, şimdi de Hababam Sınıfı’nın öğrencilerini, gençlerle buluşturuyor. Canlandırdıkları karakterlerle hafızalara kazınan filmin oyuncuları, “Hababam Antalya’da” etkinliği kapsamında Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir), Bülent Onaran, Gazanfer Şener (Kikirik), Eyüp Güçmen, Dilaver Gür, Cafer Dere, Ümit Doğru, Yılmaz Ergün Kaya, Mustafa Ergün Sözen(Boncuk), Cengiz Nezir (Bozum Cahit), Ercan Gezmiş (Postal Rıza), Mehmet Çatay, Fazıl Ender Uzun, Ahmet Arıman (Hayta İsmail), Tuncay Akça (Bacaksız), Teoman Ayık, Hababam Sınıfı filmlerindeki anılarını öğrencilerle paylaştılar.Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki söyleşiye katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hababam Sınıfı’nın hayatta kalan öğrencilerini, Antalyalı öğrencilerimizle buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk vesilesi” dedi.



"Yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor"

Tütüncü, “Hababam Sınıfı Türk Sineması’nın, Yeşilçam günlerinin o dostluklarla örülü hayatını, insancıl yanını, henüz Türkiye’nin dijitalleşmediği yıllarda ikili ilişkilerin, dostlukların, kardeşliklerin, sıra arkadaşlıklarının, okul arkadaşlıklarının ne kadar güzel olduğunu bize anlatıyor. Bunun yanında filmin içerisinde de, Rıfat Ilgaz’ın romanın içerisinde de güncelliğini koruyan o kadar çok mesaj var ki, hala bizim yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Dolayısıyla Hababam aslında yapıldığı yıllarda 50 yıl sonranın Türkiye’sine sosyal mesajlar üretmeyi başarmış bir film” diye konuştu.



Hababam okulları geziyor

Konuşmasının ardından Başkan Tütüncü’ye katkılarından dolayı Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik çiçek takdim ederek, öğretmenler ve öğrenciler adına teşekkür etti. Hababam Sınıfı oyuncuları Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Antalya’da dokuz okulu daha ziyaret edecekler. Bu okullar; Aksu Anadolu Lisesi, Korkuteli Mehmet Cadıl Fen Lisesi, Elmalı Yusuf Önertoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi, Antalya Anadolu Lisesi, Serik Anadolu Lisesi, Manavgat Anadolu Lisesi ve Akdeniz Üniversitesi (İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültesi)